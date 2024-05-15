中美首次AI對話 中方：願協調形成全球AI治理框架和標準規範

據大陸外交部美大司旗下的《寬廣太平洋》微信公眾號，當地時間2024年5月14日，中美人工智能政府間對話首次會議在瑞士日內瓦舉行。中方表示，願同包括美方在內的國際社會加強溝通協調，形成具有廣泛共識的全球人工智能治理框架和標準規範。但中方也就美方在人工智能領域對華限制打壓表明嚴正立場。

訊息稱，會議由中國外交部北美大洋洲司司長楊濤和美國國務院關鍵和新興技術代理特使森特、白宮國安會技術和國家安全高級主任查布拉共同主持，中方科技部、發改委、國家網信辦、工信部、中央外辦以及美方白宮國安會、國務院、商務部派人參加。雙方圍繞人工智能科技風險、全球治理、各自關切的其他問題深入、專業、建設性地交換了意見。

訊息稱，雙方介紹了各自對人工智能技術風險的看法和治理舉措以及推動人工智能賦能經濟社會發展採取的措施。中方強調人工智能技術是當前最受關注的新興科技，中方始終堅持以人為本、智能向善理念，確保人工智能技術有益、安全、公平。

中方表示，中方支持加強人工智能全球治理，主張發揮聯合國主渠道作用，願同包括美方在內的國際社會加強溝通協調，形成具有廣泛共識的全球人工智能治理框架和標準規範。中方就美方在人工智能領域對華限制打壓表明嚴正立場。

訊息稱，雙方均認識到人工智能技術發展既面臨機遇也存在風險，重申繼續致力於落實兩國元首在舊金山達成的重要共識。