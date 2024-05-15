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新任期首出訪 普亭明赴陸會習近平

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

俄羅斯總統普亭甫於五月七日開啟第五個任期，並將於十六日至十七日出訪中國大陸，是其新任期首度外訪。普亭此訪及與習近平的「習普會」，被認為是中法倡議在巴黎奧運期間「全球止戰」能否實現的一大關鍵。

大陸外交部發言人汪文斌昨天指出，習近平將與普亭就中俄建交七十五周年背景下，雙邊關係各領域合作及共同關心的國際地區問題交換意見，官方會及時發布有關具體情況。

俄羅斯衛星通訊社援引克里姆林宮消息表示，普亭將與習近平簽署聯合聲明及多份雙邊文件。兩人將詳細討論雙邊關係的所有問題，確定發展務實合作的主要方向，並「就最緊迫的國際和地區問題深入交換意見」。普亭將赴哈爾濱出席第八屆中俄博覽會開幕式，還將與大陸國務院總理李強討論經濟合作。

二○一四年起，大陸與俄羅斯形成「元首年度互訪」慣例，並建立雙方總理定期會晤機制。習近平日前在巴黎與法國總統馬克宏倡議於七月底登場的巴黎奧運期間「全球停火止戰」，加上美國務卿布林肯近日突訪基輔，皆受到高度關注。

巴黎奧運 普亭 習近平

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