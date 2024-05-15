中柬明聯合軍演 規模超越以往

中國大陸與柬埔寨「金龍二○二四」年度聯合軍事演習將於明日展開。此次參演人員與物資規模皆超越以往，且演習位置接近有主權爭議的南海水域，引起關注。

綜合外電報導，柬埔寨陸軍發言人通索利莫表示，演習為期十五天，地點在柬埔寨磅清揚省中部訓練中心和施亞努港附近海域，將有三艘中共軍艦和十一艘柬埔寨艦艇，以及二架直升機和六十九輛戰車參演，今年演習規模比以往更大，中方將負擔軍演費用。

大陸國防部昨表示中方部隊周一抵達施亞努港，其中包含南部戰區○七一型綜合登陸艦「祁連山艦」。外電報導，自去年十二月首度到訪施亞努港附近的雲壤海軍基地、至今已停泊五個多月的兩艘共軍海軍護衛艦，預計也將參加聯演。

由於這兩艘軍艦幾乎形成永久部署，且該基地在北京財務援助下升級改造，又位處泰國灣，鄰近具主權爭議的南海水域，有分析認為，該基地可能成為中共海軍的戰略前哨基地。柬國國防部則稱，該兩艘艦艇是為了訓練暫時停泊。