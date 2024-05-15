英起訴3人涉間諜 香港特首抗議

英國以國安法起訴三名男子，指控他們涉嫌在當地為香港從事情報工作，其中包括香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪。香港特首李家超要求英方提供事件詳細情況，公正處理，確保有關經貿辦職員的權益受到保障。這起事件被認為可能引起中英兩國外交風波。

英國十三日以國安法起訴三名男子，他們是在本月一日被捕，十三日出庭應訊，已獲准保釋，但條件包括限制出境、宵禁、每周至警局報到、向警方通報上網設備等。控方指案中身為香港駐倫敦經貿辦職員的袁松彪為香港情報組織工作，指示另兩名被告監視在英國的流亡港人，包括前香港眾志主席羅冠聰等，又蒐集香港示威者資料。他們還被控涉企圖強行闖入英國某民宅。

除了袁松彪，另二名被告衛志良（Chi Leung Wai）和崔克特（Matthew Trickett）都是英國邊境執法人員。

案件波及香港駐倫敦經貿辦，控方指經貿辦在案中有角色，經貿辦的銀行帳戶由去年六月至今年一月，直接向Chi Leung Wai的保安公司支付九點五五萬英鎊，大部分款項隨即轉帳予Matthew Trickett及其他人。

李家超回應，已要求英國駐港總領事提供事件詳細情況，要求英方公正處理，並稱不能接受對港府的無理指控。中國駐英大使館則指英國編造所謂案件及對香港無理指控，向英方提出嚴肅交涉。

據公開資料，袁松彪是退休港警，被捕前任職於香港駐倫敦經貿辦，網上還流傳一張李家超與袁松彪的畢業合照，指兩人曾為研究所同學，李家超則稱對袁的的印象就只限這幅照片。

英國去年七月通過國安法，倫敦警方近日展開調查，同案共有十一人被捕，除上述三人，其餘八人在未被起訴下獲釋。三人下次出庭日為廿四日。

港媒引述大陸全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，這起事件可能演變成中英外交風波，並指港府搜集資料可能是想了解身處海外的「反中亂港」分子動態，但這不影響英國的國家安全。

香港行政會議召集人葉劉淑儀指出，英國國安法非常嚴厲，當中有「外國勢力」罪行，很容易觸犯。她認為若確實涉及港府職員，港府應協助相關人員尋求法律援助。