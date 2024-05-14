我參與WHA遭阻 陸委會怒批中共：有何資格談心靈契合

世界衛生大會（WHA）將於5月27日在瑞士日內瓦舉行，但直到第77屆WHA註冊日期截止，我方仍未收到邀請函。陸委會14日表示，針對中共再度阻撓我國參與WHA，表達嚴正抗議與譴責，批評中共為了遂行矮化台灣、消滅中華民國的政治圖謀，不惜犧牲台灣2350萬人民的健康權益，「有何資格奢談兩岸心靈契合？」

陸委會14日晚間發布新聞稿稱，中共一再歪曲解讀聯大第2758號決議及WHA第25.1決議，與其所謂的「一個中國原則」進行不當連結，企圖排除台灣參與國際社會。

陸委會說，「中共為了遂行矮化台灣、消滅中華民國的政治圖謀，不惜犧牲台灣2350萬人民的健康權益，此種罔顧台灣民眾安全與福祉的惡意舉措，有何資格奢談兩岸心靈契合？」

陸委會表示，兩岸互不隸屬是客觀事實，台灣從來都不是中華人民共和國的一部分。中華民國有參與國際社會的正當合法權利，中共無權置喙。我方再度正告中共當局，蠻橫打壓及阻撓台灣參與國際組織與活動，不會改變台灣走向世界並作出貢獻的決心，台灣人民絕不會因中共的無理打壓而屈服退讓。

第77屆WHA註冊日期昨天截止，衛福部國際合作組主任施金水說，雖未接獲邀請函，新任衛福部長邱泰源仍會率領「世衛行動團」前往日內瓦展開醫衛交流。

大陸國台辦昨天聲稱，台灣參加WHA必須按照「一個中國原則」來處理，還批評民進黨政府「以衛謀獨」，指欺騙、挑釁行徑必遭挫敗。