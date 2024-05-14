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中共阻台參與WHA 陸委會：持續爭取友台聲量

中央社／ 台北14日電

中共阻撓台灣參與世界衛生大會（WHA），陸委會今天表達嚴正抗議與譴責，直指這是罔顧台灣民眾安全與福祉的惡意舉措。陸委會強調，政府將持續擴大爭取國際友台聲量。

大陸委員會（陸委會）14日透過新聞稿表示，對於中共再度阻撓台灣參與WHA表達嚴正抗議與譴責。

陸委會表示，中共一再地歪曲解讀聯大第2758號決議及WHA第25.1決議，與其所謂「一個中國原則」進行不當連結，企圖排除台灣參與國際社會。

陸委會批評，中共為了達到矮化台灣、消滅中華民國的政治圖謀，不惜犧牲台灣2350萬人民的健康權益，這種罔顧台灣民眾安全與福祉的惡意舉措，有何資格奢談兩岸心靈契合。

陸委會指出，兩岸互不隸屬是客觀事實，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。中華民國有參與國際社會的正當合法權利，中共無權置喙。再度正告中共當局，蠻橫打壓及阻撓台灣參與國際組織與活動，不會改變台灣走向世界、作出貢獻的決心，台灣人民絕不會因中共的無理打壓而屈服退讓。

陸委會強調，台灣公衛成就舉世共睹，當前世界各民主國家與國際組織紛紛支持台灣參與WHA，將台灣納入全球公衛體系已成為文明世界的共識。政府將持續擴大爭取國際友台聲量，呼籲正視台灣專業能力與貢獻，儘早將台灣納入全球公衛體系。

WHA 中共 陸委會

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