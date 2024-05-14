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美對大陸電動車徵100%關稅 央視批嚴重負面影響

中央社／ 上海14日電

美國宣布將對價值180億美元從中國進口的商品加徵關稅，其中，電動車稅率預計增至100%。中國官媒央視今天批評此舉「將嚴重影響美國汽車產業轉型升級，對消費者帶來嚴重負面影響」。

白宮今天表示，美國將對價值180億美元（約新台幣5825億元）從中國進口的商品加徵關稅，鎖定電動車、電池、鋼、關鍵礦物等戰略產業。電動車關稅稅率預計於今年增至原來的4倍，來到100%；半導體關稅稅率則將於明年底前從25%增至50%。

白宮在聲明中說，上述行動旨在促使中國「消除有關技術轉移、智慧財產和創新方面的不公平貿易行徑」。

央視新聞App（應用程式）晚間報導此事時，未詳述美方加徵關稅的金額與細節，僅表示：美國政府14日宣布，將對中國電動汽車等產品加徵關稅。美方此舉「濫用貿易保護主義措施，將嚴重影響美國汽車產業轉型升級，對消費者帶來嚴重負面影響，也將損害世界經濟綠色轉型，破壞全球應對氣候變化的努力」。

報導並引述中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會上對「美將對華電動車加徵關稅」的回應，表示中方一貫反對違反世界貿易組織規則單方面加徵關稅，將採取一切必要措施維護自身正當權益。

消費者 美國 電動汽車

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