香港駐倫敦經貿辦 向違反英國國安法嫌犯支付387萬

香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪及另外兩人被控違反英國國安法。據英國法庭起訴書，袁在英國的「敵對國家活動」中有不可或缺作用，他指示另外兩名被告進行監視等，經貿辦向被告共支付9.55萬磅（約新台幣387萬元）。

英國當局日前公布起訴3名男子，涉嫌違反英國國安法，為香港情報機關工作，從事監控和欺瞞等行為，以及於今年5月1日企圖強行闖入英國境內某民宅。

3人是香港駐倫敦香港經貿辦行政經理袁松彪、英國邊境部隊成員衞志良（Chi Leung Wai，音譯）、英國內政部移民管理警察崔克特（MatthewTrickett）。

倫敦西敏區治安法庭（Westminster Magistrates'Court）起訴書列出香港駐倫敦經貿辦及袁松彪在案中的角色。

起訴書提到，袁松彪在經貿辦是經貿辦處長及副處長之下的第三把手，相關證據表明，袁在英國的「敵對國家活動」任務中發揮著不可或缺的作用。袁與衞志良的通訊顯示，衛曾到經貿辦的辦公室與袁會面。

起訴書又提到，衞志良和崔克特的工作報酬直接來自 香港經貿辦的銀行帳戶，他們將發票寄往香港經貿處倫敦辦事處。

起訴書表示，袁松彪的經貿辦行政經理身分，「似乎也有代表外國情報部門收集情報的職責」。袁分派任務給衞志良和崔克特去進行特定的「敵對活動」，包括資訊收集、敵意監視、強迫進入一個英國居所等。敵對活動的首要目標似乎是目前住在英國的香港僑民。

起訴書指出，根據袁松彪電話上與衞志良的通話紀錄，顯示自2021年已開始監視流亡海外港人羅冠聰，兩人也討論羅的夥伴「唱衰」香港及其他監視目標，顯示衞志良為袁提供情報。

超訴書指出，崔克特似乎是袁及衛的任務主要執行者。

崔克特的手機訊息顯示，衛志良向崔支付2023年8月監視流亡海外港人蒙兆達及劉祖迪的費用。另外，崔克特向經貿辦列出一些行動的收費，如跟縱、調查地址等。

起訴書提到，衞志良在英國創辦及擔任董事的私人保全公司D5 Security，曾收取來自香港經貿辦的英國銀行帳戶3筆款項，總共9.55萬英磅，時間介於2023年6月5日至2024年1月31日。

當D5 Security收到款項後，很快再轉到其他帳戶，包括崔克特及他經營的安全顧問公司MTRConsultancy。3人會有訊息往來，確定已收到款項。但起訴書沒有提及款項用途。

這是「港區國安法」及「基本法」23條立法後，首次有香港駐外經貿辦事處被指涉及海外監控及情報收集。英國高調起訴香港駐倫敦經貿辦人員，引起外界不少揣測，包括是否有人行動過火，令英國當局不得不高調採取行動。

香港理大應用社會科學系前助理教授鍾劍華向中央社表示，目前資料有限，英方提出的指控嚴重，若事件屬實，香港猶如成為諜網的一部分。

身處英國的鍾劍華表示，不認為英國想整頓香港經貿辦，英國國會也不像美國國會般想取消當地經貿辦的特殊待遇；但如果這次事件屬實，即經貿辦被利用作為監控海外港人，相信要求取消香港在英經貿辦的呼聲會增加。