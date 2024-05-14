葉倫再提產能過剩 陸外交部：奉勸美方摒棄虛偽和雙標

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）近期受訪再次提到對於中國「產能過剩」的看法，大陸外交部14日回應指出，美方打著產能過剩的旗號，對別國先進產業進行打壓。

葉倫近期接受美國公共媒體公司《Marketplace》採訪，當主持人問到「中國的補貼是否比美國在《晶片與科學法》及《基礎設施法案》還多」，葉倫回應，「美國會非常明確地針對戰略領域進行投資補貼，但我們不希望中國向產能嚴重過剩的企業提供大量補貼，這只會把我們的企業擠出市場。」

大陸外交部發言人汪文斌14日表示，按照美方的邏輯，美國進行補貼就是「至關重要的產業投資」，別國進行補貼就是「令人擔憂的不公平競爭」；美國向世界出口有比較優勢的產品就是「自由貿易」，別國向世界出口有比較優勢的產品就是「產能過剩」。

汪文斌指出，這用中國話說就是「只許州官放火，不許百姓點燈」，「說到底，美國就是在打著產能過剩的旗號對別國先進產業進行打壓，以公平競爭為藉口搞保護主義。」

汪文斌指出，中方的電動汽車、鋰電池、光伏產品在內中國新能源產業的快速發展，建立在持續技術創新、完善產供鏈體系和充分市場競爭之上，取得領先地位是比較優勢和市場規律共同作用的結果，而非來自所謂補貼，他表示，「我們奉勸美方摒棄心口不一的虛偽和雙標，不要再重蹈保護主義的覆轍。」