普亭將到訪 陸外交部：和習近平就國際地區問題交換意見

中國大陸外交部今天稍早宣布，俄羅斯總統普亭將於5月16日至17日對中國進行國事訪問後，大陸外交部發言人汪文斌在記者會上說，訪問期間，大陸國家主席習近平將與普亭就中俄建交75周年背景下雙邊關係、各領域合作以及「共同關心的國際地區問題」交換意見。

稍早，大陸外交部網站公告，大陸外交部發言人華春瑩宣布，應大陸國家主席習近平邀請，俄羅斯總統普亭將於5月16日至17日對中國進行國事訪問。

接著，在同日下午的例行記者會上，汪文斌說，普亭將於5月16日至17日對華進行開啟新任期後的首次國事訪問。訪問期間，習近平將與普亭就中俄建交75周年背景下雙邊關係、各領域合作以及「共同關心的國際地區問題」交換意見。

汪文斌補充，「我們會及時發布此訪有關具體情況」。

普亭剛於本月7日宣誓就職，展開破紀錄的第五個總統任期，當時，俄羅斯總統助理鄂夏柯夫宣布，中國大陸將是普亭本屆總統任期內的首訪國家，並指普亭此行屬國事訪問，除造訪北京，預期還將訪問另一座城市。

彭博報導引述消息人士稱，普亭此行將與習近平會談，觸及提高雙方貿易額等議題。

另就兩國元首是否討論俄烏議題，中國大陸駐俄大使張漢暉在普亭就職同日，由俄羅斯通訊社刊出的專訪中表示，中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論的國際和會，願繼續發揮自身獨特作用，為推動政治解決烏克蘭危機貢獻中國智慧和力量。