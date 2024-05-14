美台4月「海上巧遇」演習 陸外交部：以武謀獨是死路

路透報導引述知情人士稱，美國與台灣海軍4月悄悄在西太平洋舉行演習，並定調為「海上巧遇」的結果。對此，大陸外交部發言人汪文斌14日說，敦促美國停止美台軍事勾連的錯誤行徑，也正告民進黨「以武謀獨」、「以武拒統」都是死路， 注定失敗，「這一點不會有任何意外」。

大陸外交部14日下午舉行例行記者會，對於外媒關切此次台美兩軍的西太平洋聯合軍演，中方是否可以確認，汪文斌做出上述回應。

他說，我注意到有報導稱，美國和「台灣地區」的船隻「意外相遇」，我要指出的是，中方反對美台軍事聯繫的立場是一貫明確的。

汪文斌說，我們敦促美方切實恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報的規定，停止美台軍事勾連的錯誤行徑，我們也正告民進黨當局「以武謀獨」、「以武拒統」都是死路， 注定失敗，這一點不會有任何意外。

另，對於外電報導，美國總統拜登將宣布對中國大陸的產品加徵關稅，包括電動車、醫療用品、太陽能產品等，汪文斌回應說，「具體情況你（指提問記者）可以向主管機關來了解」。

他接著表示，中方一貫反對違反世貿規則的單方面加徵關稅，將採取一切必要措施維護自身正當權益。

至於中美將舉行人工智慧政府間對話首次會議。汪文斌說，為落實中美元首舊金山會晤共識，經雙方商定，中美將於當地時間5月14日在瑞士日內瓦舉行中美人工智慧政府間對話首次會議，就人工智慧以及各自關切的其他問題進行交流。