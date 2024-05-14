快訊

不是方向盤！研究揭車內這4處「比馬桶還髒」 第一名超意外

世芯重訊公告 最大客戶亞馬遜參與其私募

阿富汗水災逾342死，幼童滿身泥漿獲救令人心疼

反送中後 港府決定整頓社工註冊局

中央社／ 香港14日電

在「反送中」運動幾年後，香港當局決定整頓社工註冊局，包括改變其管理委員組成人數；本地社工（志工）界一直被視為親泛民主派的重要力量。

勞工及福利局局長孫玉菡上週曾點名批評社工註冊局，指該局在香港國安法實施後，沒有建立機制，以禁止被裁定犯了危害國安罪行的人成為社工，質疑該局「沒有用好公權力維護公眾利益」。

孫玉菡今天公布，港府決定修訂社工註冊局委員的組成方案。

社工註冊局為本地法定機構，接受社工註冊及進行相關聆訊等，其管理層有15名委員，每3年改選一次，8人由選舉產生，6人由行政長官委任，餘下1席為社會福利署署長或其代表。

在2021年底的改選中，自稱「開明派（泛民）」的社工大勝，在改選8席中取得7席。

據公布，該局的委員今後將會增至27人，其中委任成員占17席，但整體成員仍以社工為主。此外，港府將會要求各委員宣誓擁護基本法和效忠特區。

目前政府只要求公務員宣誓擁護基本法及效忠特區，不包括公營機構、法定組織等。

除了社工界，本地教育、法律等專業界別，過去也一直被視為親泛民陣營的重要力量。但在國安法實施後，許多親泛民界別不是被政府整頓，就是自我修正。

國安法 社工 香港

延伸閱讀

英國3男子遭控為港府情蒐 含境管香港經貿辦人員

香港舉重總會主席稱台、港國家 港府要調查

港推精準扶貧惠及95萬人 分劏房、單親、長者住戶

台灣各大學赴港招生 港府：須遵基本法、一中原則

相關新聞

新任期首次出訪都給對方！北京宣布 普亭應習近平邀請訪陸

在普亭剛於本月7日宣誓就職，展開破紀錄的第五個總統任期後，大陸外交部14日正式宣布，應大陸國家主席習近平邀請，普亭將於5...

葉倫再提產能過剩 陸外交部：奉勸美方摒棄虛偽和雙標

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）近期受訪再次提到對於中國「產能過剩」的看法，大陸外交部14日回應指出，美方打...

普亭將到訪 陸外交部：和習近平就國際地區問題交換意見

中國大陸外交部今天稍早宣布，俄羅斯總統普亭將於5月16日至17日對中國進行國事訪問後，大陸外交部發言人汪文斌在記者會上說...

美台4月「海上巧遇」演習 陸外交部：以武謀獨是死路

路透報導引述知情人士稱，美國與台灣海軍4月悄悄在西太平洋舉行演習，並定調為「海上巧遇」的結果。對此，大陸外交部發言人汪文...

美菲軍演後…中首釋黃岩島空拍照 菲令加強保護EEZ島礁

美菲南海聯合軍演剛結束，中國昨天就在黃岩島海域出招，中國海警進行常態化訓練，並首度釋出黃岩島空拍畫面，可見中國漁船在黃岩...

美中日內瓦談AI監管 美官員：不涉技術合作

中國外交部昨天發布，為落實中美元首舊金山會晤共識，經雙方商定，中美14日在瑞士日內瓦舉行中美人工智慧（AI）政府間對話首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。