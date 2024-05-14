第16屆海峽論壇6月15日登場 主題為擴大民間交流

第16屆海峽論壇將於6月15日於廈門登場，論壇主題為「擴大民間交流、深化融合發展」。除主論壇外，官方將舉辦基層、青年、文化與經濟交流等四大活動。

這屆的海峽論壇是民進黨總統當選人賴清德上台後一個月舉行，屆時大陸官方會釋出何種訊息，以及台灣方面會有哪些人與會，將是外界關注的重點。

根據掌握的訊息，由第16屆海峽論壇組委會發布的消息指，由海峽兩岸相關機構共同主辦的第16屆海峽論壇將在6月15日開始在廈門市和相關設區市、平潭綜合實驗區舉辦。

在去年第15屆海峽論壇，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧宣布，中共中央、國務院製定了「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見」。此外，王滬寧還宣讀中共總書記習近平的賀信。

去年，陸委會針對海峽論壇表示，政府鼓勵兩岸人民正常往來與健康有序交流，但反對利用交流名義包裝統戰宣傳與政治操作。