中菲再度合作打擊博彩 遣返160名中國公民

儘管近期中菲在南海持續角力，但據央視新聞報導，中國大陸和菲律賓兩國執法部門14日再次合作，遣返160多名在菲從事離岸博彩（賭博）的中國公民。

央視新聞指出，這是中菲兩國國際執法合作取得的又一標誌性重大戰果，充分彰顯了兩國聯合打擊藏匿於離岸博彩業內的詐騙、綁架等犯罪活動的堅定決心。

報導稱，中國法律禁止任何形式的賭博活動，包括網路博彩、中國公民出境賭博、在境外開設賭場並招攬中國公民參賭等行為都是違法的。

中國大陸駐菲律賓使館表示，未來將持續加強和菲方的務實執法合作，支持菲方早日徹底解決離岸博弈產業相關頑疾。

今年2月、去年12月時，中菲也曾合作遣返在菲從事離岸博彩的中國公民。

據中國大陸駐菲律賓使館2月發布訊息稱，當時，中菲兩國執法部門合作遣返了40多名在菲從事離岸博彩的中國公民，並指這是去年12月雙方合作遣返的後續行動。

中國大陸駐菲律賓使館表示，自2023年以來，菲律賓相關部門組織了多次聯合突擊執法行動，查獲大量從事非法活動的離岸博彩從業人員，根據菲方請求，中國使館積極提供協助，順利完成多批次遣返。