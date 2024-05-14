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港駐倫敦機構人員被捕 港特首：不接受無理指控

中央社／ 香港14日電

針對英國當局起訴3人，指他們涉嫌違反當地的國家安全法，香港行政長官李家超今天要求英國當局公正處理事件，並強調「任何無理指控不能接受」。

李家超早上在記者會上說，中國駐英國大使館已就此發表聲明，譴責英方「編造案件」，並就此與英方進行交涉，而港府已要求英方就事件提供詳情。

他說，香港駐倫敦經貿辦事處的日常工作是與英國不同人士溝通，令他們了解香港的貿易商機；他要求英國政府公正處理事件，強調「任何無理指控不能接受」。

綜合本地及海外媒體的報導，英國當局起訴3名男子，指他們涉嫌協助香港情報機構，違反當地國安法，其中一人與香港駐倫敦經貿辦事處的行政經理同名。

據報導，3人已出庭，但獲准保釋，本月底再訊。

另據本地媒體報導，3名被告是香港駐倫敦經貿辦行政經理Chung Biu Yuen（袁松彪，63歲）、當地私人保安公司負責人Chi Leung Wai（38歲）及MatthewTrickett（37歲），皆被控英國「2023年國家安全法」的「協助境外情報工作罪」及「境外干預罪」。

報導表示，控方指經貿辦的銀行帳戶由去年6月至今年1月，直接向Chi Leung Wai的保安公司支付9萬5500英鎊（約新台幣389萬元），大部分款項隨即轉給Matthew Trickett及其他人。

控方指袁松彪在案中扮演不可或缺的角色，提到他作為香港駐倫敦經貿辦的行政經理，為香港情報組織蒐集情報，並指示另外兩名被告蒐集在英的港人資料，並進行監視。

據報導，控方指袁松彪早於2021年指示他人監視港人羅冠聰、前香港職工盟總幹事蒙兆達、「攬炒團隊」發起人劉祖廸。這些人都是2019年香港「反送中」運動的核心人物。

倫敦 英國 香港

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