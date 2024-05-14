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分析：香港駐倫敦經貿辦人員被捕或觸發外交風波

中央社／ 香港14日電

對於香港駐倫敦經貿辦事處人員被英國依國家安全法逮捕及起訴，有分析指出，這可能會觸發中國和英國一場外交風波。

綜合各方報導，英國日前起訴3名男子，指他們涉嫌協助香港情報機構，違反當地國安法，其中一人與香港駐倫敦經貿辦的行政經理（譯音袁松彪）同名。

無線電視台今早報導，中國全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，事件可能會引發中英兩國的外交風波，並指在這起事件中，對香港而言，觀點上只是正常資料蒐集，沒有危害英國國安成分。

行政會議召集人葉劉淑儀非常關注事件。她說，若確實涉及特區政府職員，港府應該協助相關人員尋求法律援助。

她說，英國國安法非常嚴厲，當中有「外國勢力」罪行，很容易觸犯。

據報導，英國國安法有6章，超過100條法令，並把「外國干預」訂定為刑事罪行，當中列明「任何人士取得或披露關乎英國安全的受保護資料」，一經定罪可判囚終身；若「披露英國商業機密或協助外國勢力機構」，亦可判囚14年。

報導引述保安局前局長黎棟國說：「他們的罪行本身是廣闊的，凡是涉及對於國家安全利益造成不利，而你又符合外國的條件，就已經構成犯罪。」

國安法 英國 香港

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