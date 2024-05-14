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中韓外長會談 王毅：希望韓方妥善慎重處理涉台問題

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部長王毅與韓國外交部長趙兌烈13日在北京釣魚台國賓館進行會談。（圖／取自大陸外交部）
大陸外交部長王毅與韓國外交部長趙兌烈13日在北京釣魚台國賓館進行會談。（圖／取自大陸外交部）

大陸外交部王毅與韓國外交部長趙兌烈13日在北京釣魚台國賓館進行會談，雙方深入交流經貿合作和北韓等問題，並就地區和國際局勢交換意見。大陸外交部於新聞稿中特別提及，希望韓方妥善處理涉台問題。

據大陸外交部發布消息，王毅於會中表示，中韓關係近期面臨挑戰，既不符合雙方共同利益，也非中方願意看到的。希望韓方與中方一起堅守兩國建交初心，合力推動中韓關係健康穩定發展。

王毅強調，希望韓方恪守一個中國原則，妥善慎重處理涉台問題，壓實兩國關係的政治基礎。

王毅指出，中韓經貿合作規模大，互補性強，去年貿易額突破3,100億美元。中國正加快發展新質生產力，這將為韓國帶來重要機遇，雙方應深化互利合作，在彼此發展過程中做可靠和長期夥伴，共同反對貿易保護主義，保障產供鏈穩定暢通。

趙兌烈表示，希望此次訪問成為韓中關係向前邁進的重要一步。韓國政府高度重視對中關係，期待在相互尊重、互惠和共同利益基礎上，與中方密切合作。

趙兌烈指出，推動韓中關係發展，符合兩國和兩國人民的共同利益，也是國際社會的期待。願與中方合作，盡可能避免地緣政治因素制約，共同開啟韓中合作新局面。

據韓聯社報導，這是韓中外交部長在2023年11月韓中日外長會晤後的首次實體會談，也是南韓外交部長時隔6年半訪問北京。王毅提到，將在雙方方便的時候訪問南韓。

美國之音今年2月報導，隨著全球政治陣營對抗的格局日益深化，南韓參與美國的供應鏈重組引起北京不滿，處於地緣衝突前線地帶的韓中關係從民間到官方全方位趨冷。

報導指出，南韓自今年初釋放緩和對中關係的訊號，但韓中之間橫亙著朝核、台灣、經濟、民間感情等諸多問題，牽涉美國等多個利益當事方，牽一髮動全身，改善關係恐並非易事。

南韓 外交部 王毅

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