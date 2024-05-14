會趙兌烈 王毅：望韓方恪守一中、妥善處理涉台問題

大陸外交部長王毅13日在北京與到訪的南韓外長趙兌烈舉行會談。據大陸外交部發布的新聞稿，王毅表示，近段時間，中韓關係面臨困難和挑戰，這不符合雙方共同利益，也不是中方願意看到的，並指希望韓方恪守「一個中國原則」，妥善謹慎處理涉台問題，夯實兩國關係的政治基礎。

趙兌烈13到14日訪華，大陸外交部於13日深夜，發布中韓外長會談的訊息。

據中方發布，王毅表示，中韓是近鄰，應常來常往。他說，雙方於2008年建立策略夥伴關係，把和對方關係放在各自外交更重要的位置，中韓在交流合作中相互成就，實現共同發展，為區域和平與繁榮貢獻了力量，充分說明中韓關係發展符合時代潮流，體現了人民意願。

接著，王毅話鋒一轉，表示近段時間，「中韓關係面臨困難和挑戰，這不符合雙方共同利益，也不是中方願意看到的。 」

王毅說，希望韓方與中方一道，堅守兩國建交初心，堅持睦鄰友好方向，堅定互利合作目標，排除干擾，相向而行，合力推動中韓關係健康穩定發展。

王毅指出，中韓之間沒有根本利害衝突，應追求和而不同的境界。 雙方要互相理解尊重，加強溝通交往，消除誤解，增進互信。希望韓方恪守「一個中國原則」，妥善謹慎處理涉台問題，夯實兩國關係的政治基礎。

王毅說，雙方要多發客觀正面訊息，並指中韓經貿合作規模大，互補性強，表示大陸正加速發展「新質生產力」，這將為南韓帶來重要機會，雙方應深化互利合作，共同反對貿易保護主義，維護國際自由貿易體系，保障產供鏈穩定暢通。

據大陸外交部新聞稿，趙兌烈表示，南韓期待在相互尊重、互惠和共同利益基礎上，與中方密切合作，發展更健康、更成熟的戰略夥伴關係。他並指，韓方不贊成零和博弈，希望平衡和各國發展關係，願和中方增進互信、擴大共識、聚焦合作，盡可能避免地緣政治因素制約，共同開啟韓中合作新局面。

王毅與趙兌烈還就中日韓合作、朝鮮半島局勢等共同關心的問題交換了意見。