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回應美菲 陸釋黃岩島空拍照
美菲南海聯合軍演剛結束，中國大陸昨天就在黃岩島海域出招，大陸海警進行常態化訓練，並首度釋出黃岩島空拍畫面，可見大陸漁船在黃岩島海域作業，具高度針對性。
中菲南海角力持續，戰線從仁愛礁、黃岩島不斷延伸，美菲日前在南海舉行肩並肩聯合軍演，同時共軍南部戰區海軍也組成訓練編隊，赴南海展開實戰化訓練。
大陸央視旗下「玉淵譚天」昨發布影片，大陸海警船近日在黃岩島海域進行常態化訓練。畫面中，演練模擬人員落水，大陸海警川山艦立即啟動救生流程。報導還稱，有多艘大陸漁船在黃岩島海域作業，強調大陸海警定期進行海上救生訓練，保障來往船隻上人員安全。
央視還首度發布「黃岩島空拍畫面」，配文稱，美麗的黃岩島伴隨著潮起潮落，呈現出不同景色。潮起時碧波蕩漾，如一顆明珠鑲嵌在南海上，宣稱是「獨家近瞰中國黃岩島的壯麗風光」。
空拍畫面中，還可看到一艘大陸海警船和「粵湛漁08029」等四艘大陸漁船行駛在黃岩島環礁周圍。
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