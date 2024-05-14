海峽論壇6月15日登場 4方向促交流

由兩岸有關單位共同主辦的第十六屆海峽論壇將於六月十五日登場，本屆論壇以「擴大民間交流，深化融合發展」為主題，除主論壇外，還將舉辦基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流等四大交流活動。

在去年第十五屆海峽論壇上，中共政治局常委、全國政協主席王滬寧宣布，陸方制定「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見」，此後福建涉台相關政策陸續發布。今年陸方是否會在海峽論壇上發布對台新政策文件，引關注。

王滬寧去年在會上致詞表示，兩岸關係發展根基在民間、動力在人民，交流合作成果惠及兩岸同胞。兩岸關係和平發展是維護台海和平穩定、促進共同發展、造福兩岸同胞、通往民族復興的正確道路。

福建海峽論壇號稱是兩岸民間交流最大平台，但民進黨政府視為中共對台統戰活動。今年論壇舉辦時間是準總統賴清德就職後不久，台灣方面將有哪些人士出席是外界關注的焦點之一。

國民黨主席朱立倫四月底受訪談到國民黨接下來和大陸交流的行程時指出，大陸的海峽論壇一般都是在六月舉辦，屆時國民黨副主席連勝文會率領國民黨的代表團出席，這是兩岸交流平台，希望能持續進行。

朱立倫當時還說，另外的青年論壇預計七月初在北京舉行，同樣也會由連勝文率團參加，讓一些青年的交流能夠持續進行，國民黨就是透過持續各種活動交流，希望兩岸能更穩定。