王毅會韓外長 願辦好中日韓峰會

南韓外交部長趙兌烈昨天訪問北京並與中國大陸外交部長王毅進行會談，據韓聯社報導，趙兌烈表示，韓中應管控好分歧，不能讓分歧上升為衝突；王毅則坦言，近期中韓關係面臨的波折和考驗明顯增多，不符合兩國共同利益，他還意有所指稱，中方願與韓方加強交往溝通，「排除外部干擾」，推動中韓關係持續發展。

另據南韓外交部昨晚發布，趙兌烈和王毅會談達四小時之久，趙兌烈並邀請王毅訪韓；王同意在雙方方便時訪問南韓，也稱將繼續合作，辦好即將在南韓舉行的第九屆中日韓領導人會議。雙方也討論了包括烏克蘭和中東局勢及美中關係。王毅強調北京對朝鮮半島政策沒有變化，將為解決半島問題發揮建設性作用。

近年中韓關係受到美日韓加強盟友合作、美國推動晶片法案、北韓核威脅升高等地緣政治因素，以及中韓經貿逐漸轉趨競爭等影響，雙邊關係趨於緊張，趙兌烈此行除了有修補中韓關係的意味，也希望盡早確認中日韓三國峰會的舉行時程。

據韓聯社報導，趙兌烈昨天下午在北京釣魚台國賓館與王毅舉行會談。兩人就韓中關係發展及有望月底在首爾舉行的韓中日領導人會議等深入交換意見。趙兌烈在開場白多次強調兩國要聚焦合作，王毅也表態要排除干涉，推動雙邊關係健康穩定發展。

針對韓中關係，趙兌烈表示，韓中應管控好分歧，不能讓分歧上升為衝突，繼續保持良好合作。他指出，韓方並不認為對外關係是「你輸我贏」的零和博弈，也不會朝這一方向發展。這意味著，即便南韓加強韓美關係，也不會疏忽韓中關係。

據報導，王毅坦言，近期中韓關係面臨的波折和考驗明顯增多，這不符合兩國共同利益，是我們不願意看到的。中方願同韓方一道加強交往溝通，堅守建交初心，堅持睦鄰友好，照顧彼此重大關切，排除外部干擾，攜手推動中韓關係持續健康穩定發展。

就朝鮮半島局勢，趙兌烈表示，當前北韓接二連三發起挑釁、各種地緣政治衝突頻現、全球供應鏈不穩定性加劇等，兩國正面臨各種區域和全球性挑戰。不僅是發展雙邊關係，兩國也應攜手應對突出挑戰。他還指出，為促進兩國民眾相互理解，雙方需要換位思考，求同存異，擴大共識。

截至昨晚十時，中方尚未發布會談內容。