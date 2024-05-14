重啟交流 共軍校級軍官今赴日

中共軍隊與日本自衛隊校級軍官交流，是雙方軍事交流重要項目，也是雙邊關係風向球，自二○○一年啟動以來，曾在二○一二年日本國有化釣魚台與新冠疫情發生而兩度中斷，如今則傳出共軍校級軍官將訪問日本，也是新冠疫情後重啟赴日交流。

日本共同社報導，日本笹川和平財團宣布，十四日到廿日將在日本舉行自衛隊和中共軍隊的校級軍官交流活動，會有廿名共軍校級軍官訪日，參觀日本防衛省、航空自衛隊小牧基地、海上自衛隊舞鶴基地等地。

公開資料顯示，共軍與日本自衛隊的校級軍官互訪，始於二○○一年，由日本笹川和平財團、中國國際戰略學會共同主辦，每年到各自的軍事基地進行參觀與交流，循例由少將軍階的軍官擔任團長。截至二○一九年已有雙方三八○位軍官互訪，不過活動曾在二○一二年日本國有化釣魚台後停滯多年，二○一八年才恢復，到新冠疫情後又暫停。

新冠疫情後，這一交流活動於去年七月重啟，當時日方代表團由日本自衛隊統合幕僚監部後方補給室長柳田篤志率領的十三人訪陸，行程包含北京、青島、杭州、西安等地的共軍基地等。但共軍或因福島核廢水排海事件影響，取消了原定去年秋季的回訪。

此前在去年五月，時任大陸國防部長李尚福在北京與日本防衛相濱田靖一首次使用「中日防務部門海空聯絡機制直通電話」通話。