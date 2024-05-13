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談中美氣候合作 北京促華府莫「邊修路邊挖坑」

中央社／ 台北13日電
中國外交部今天表示，美方既稱願與中方加強應對氣候變化合作，卻炒作中國新能源產能過剩問題。 美聯社
中國外交部今天表示，美方既稱願與中方加強應對氣候變化合作，卻炒作中國新能源產能過剩問題。 美聯社

中國外交部今天表示，美方既稱願與中方加強應對氣候變化合作，卻炒作中國新能源產能過剩問題，「敦促美方不要一邊修路，一邊挖坑」，確實為中美氣候合作和全球綠色轉型創造有利條件。

中國氣候變化事務特使劉振民與白宮氣候顧問波德斯達（John Podesta）日前在華府舉行會議，兩國允諾攜手共同減少甲烷排放。外電引述美國國務院官員說，美方在會議期間直指中國廉價的太陽能板及燃煤充斥全球市場，削弱其他國家生產潔淨能源產品。

據陸媒澎湃新聞，中國外交部發言人汪文斌下午在例行記者會回答了「對中美應對氣候變化合作有何評論？」的問題。

汪文斌表示，中美在這次會議分享了各自氣候政策和行動的經驗與挑戰，表示願意展開相關技術和政策交流。雙方計劃在「聯合國氣候變化綱要公約」第29次締約方大會（COP29）期間舉辦第2屆甲烷和非二氧化碳溫室氣體峰會，並期待中美地方氣候行動高級別活動於5月29至30日在加州柏克萊舉辦。

他隨後聲稱，美方一邊表示願與中方加強應對氣候變化合作，一邊大肆炒作所謂「中國新能源產能過剩」，揚言將對中國電動汽車、太陽能產品等加徵高額關稅。這種自相矛盾的做法不僅與中美元首舊金山會晤達成的合作應對氣候危機共識背道而馳，也將損害世界經濟綠色轉型，破壞全球應對氣候變化的努力。

汪文斌說，「我們敦促美方，不要一邊修路，一邊挖坑」，切實為中美氣變合作和全球綠色轉型創造有利條件。

汪文斌 綠色

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