德國之聲客座評論／夫妻同執政？ 彭麗媛不太可能走向中國政治前台

作為當今中國大陸的「第一夫人」，彭麗媛公開露面的機會很多，除了隨夫外訪，有時也單獨參加某項活動，前些天，社交媒體流傳一張彭去部隊高校調研高層次人才隊伍建設的照片，其身份是「中央軍委干部考評委員會專職委員」。

此事港媒進行了報導，並被海外媒體轉載，一時間彭的新身份在海外傳開。港媒報導對彭的新身份用的是「擬似」二字，也就是不確定。不過，中央軍委干部考評委員會這個機構是存在的，然彭是否出任其專職委員，由於無法向官方求證，因此只能是猜測。

但彭的專職委員職務大概是真的。同一港媒2017年7月曾報導，彭卸任解放軍藝術學院院長，調任中央軍委政治工作部評審委員會高級評委。這個評審委和干部考評委很可能是同一機構。後者成立於2016年，官媒曾形容該機構的設立是「全面深入貫徹軍委主席負責制，確保精准科學選人用人的重要舉措」，是「適應領導指揮體制改革，提升選人用人公信度、權威性的新探索」。

解放軍負責全軍黨的建設、組織工作、政治教育和軍事人力資源管理的職能部門是軍委政治工作部，它是由解放軍原總政治部轉化而來，總政在軍改中被撤銷。這樣看來，軍委干部考評委理應劃歸政治工作部管理。換言之，政治工作部評審委實際就是干部考評委，網傳的彭任考評委專職委員應該是事實。從時間上來說也吻合。即便兩者不是同一機構，但作為政治工作部的下屬部門，兩者的工作性質是相同的，彭由評審委高級評委調任考評委員專職委員，也沒有什麼奇怪，舉賢不避親。

彭麗媛做考評委專職委員

彭以唱歌出名，被認為是中國民族聲樂學派創建者之一，曾是中國大陸第一位民族聲樂碩士，她也因此擔任解放軍藝術學院院長和中國音樂學院教授博導等。對於她這方面的任職，相信沒有多少人會有非議，人家的實力和成就擺在那兒。而她卸去院長之職，也不再從事音樂的教育和傳播，指導學生，雖然有點可惜，可考慮她的「第一夫人」身份和年齡，亦並非不可理解。不過，轉而出任軍隊考評委的專職委員，替解放軍選拔政治素質和軍事素養都過硬的優秀將官，此事引起的爭議恐怕會不少，因為人們的第一感覺是這個職務和她本人的知識結構似乎不配備，她能勝任此工作嗎？

然而，細想一下，彭做考評委專職委員是再合適不過了，雖然解放軍對選拔和考核將官會制定一套標准和程序，但歸根到底，要什麼樣的人才和將官，是由軍委主席決定的，還有誰比主席夫人更了解主席的想法和要求，嚴格執行他的選拔條件？由她把關，肯定能為主席選到既忠誠，又有軍事才能的將官。何況，彭也擔任過多年的解放軍藝術學院院長，中國高校的領導，首先要做好的事情是處理復雜的人事，同時個人的政治要過關。因此，彭為考評委專職委員，沒有什麼好大驚小怪的。

當然，外界對此事的關注，不在於彭的新職。這個專職委員，放在中國龐大的官僚隊伍裡，也就是「小官」一個，若不是彭，是沒有多少人對它有興趣的。人們對此的議論，是要引出另外一個話題：當今最高領導人，要學毛前輩把其夫人江青女士送上中國的政治舞台，而把自己的夫人彭麗媛教授也送上前台，開啟夫妻同執政模式嗎？人們關心的是這個問題。

人們容易聯想當年的「紅都女皇」

當年毛放江出來，也是從不太重要的事情做起。等到毛發動文革，也就把江塞進文革小組，而文革小組是當時中國最有權力的機構，自此江在政治舞台呼風喚雨，成為實際上僅次於毛的「紅都女皇」，連中共元老包括接班人林彪都得禮讓。會不會彭開始只是替丈夫把關人才選拔，慢慢的，被賦予越來越大的權力，最後成為實至名歸的「女一號」？

關於這一點，海外最近也流行一個說法，7月召開的中共三中全會要將彭增補為政治局委員。本屆政治局沒有女性，而且只有24名，這不太符合開會投票要奇數的會議常規，此名額就是預備留給彭的。彭若進局，一躍就成為黨和國家領導人，接下來很多重要的事就可交給她去處理。那麼，這種可能性大不大？理論上講，只要事情尚未發生，各種可能性皆不排除。況且，從實際來看，最高領導人當政10余年，打破了多少慣例，再弄出一個大響動，也不是沒有可能。很多人相信這會是真的，否則，也不會有此傳言流出。

中共黨章無法刪除「反對個人崇拜」

雖然兩月後就能驗證真偽，但現在可以講，彭在三中全會成為政治局委員，是不可能的事，她的丈夫不會讓她成為第二個「毛夫人」。倒不是說最高領導人想不想這麼做，他是怎麼想的外界不知道，但不能去做。儘管他的權力看起來大無邊，給人感覺似乎在國內沒有做不成的事，而在過去10年，也確實改了共產黨的許多政治規矩。然而，在看似隨心所欲的背後，還是有些政治規矩或者政治禁忌，是不可隨意更改和打破的。

舉幾例，黨主席制被外界炒過多時，一度認為最高領導人在20大改總書記為黨主席，可這個事情沒發生。多次修改黨章，可黨章中載明的「反對個人崇拜」這句話還保留。這是為了裝門面嗎？不是，是不能刪。從當局對最高領導人的造神看，要是能刪早就刪掉了，原因很簡單，刪去這句話，和廢總書記改黨主席一樣，都是會出大事的。

保留總書記制度，保留「反對個人崇拜」這句話，它的政治含義是，儘管你的權力非常大，但在黨看來，並不是完全沒有約束，因而個人獨裁雖讓很多人不滿和無奈，但還是在可容忍的程度之內，可把這兩者都拋棄，事情的性質就完全變了，你公開要的就是個人崇拜，就是要從制度上公然凌駕全黨之上。因為黨主席制意味著從制度上賦予了黨主席最後決斷之權力，他比政治局所有成員，比政治局這個集體的地位還要高。而總書記，即使加上「核心」稱號，名義上還是黨中央集體的一分子，不能超越黨中央之上。所以兩者的性質是不同的，廢除了它們，等於徹底拋棄了中共自成立以來所得到的經驗教訓，破壞改革以後得到黨內完全共識的所有政治規矩，這就會威脅到所有人的利益。因此，最高領導人一定要改就必須掂量，會不會遭到全黨反對？

中國人不接受「夫人專政」

讓「第一夫人」走向政治前台，也是屬於這種不能做的事，是經歷過文革「夫人專政」的中國人不能接受和反對的。「夫人專政」若憑的是夫人的政治資歷和「革命」貢獻，那不過是換了一個性別的專政，就像過去的皇帝和如今的領袖專政一樣，不是不可以接受，然而，倘若不是憑自身本事而是夫人身份，被丈夫推上前台，對全黨發號施令，人們是不會接受的，即使一時奈何不了，但對背後那個真正的專政者卻不見得是什麼好事，會埋下禍根的。文革垮台和毛形象的崩塌，多少與江青在中國政治舞台的亮相脫不了干系。她的所作所為讓全黨對她人神共憤，事後看來，實是起到了為毛政權挖政治牆角的作用。

這個歷史教訓想必現如今的政治領導人不會不考慮。也許彭在前台不像江那樣霸道，但問題不在於第一夫人的行事作風，而在第一夫人公然介入黨內高層政治是得不到全黨認可的。硬要如此做，人們就有理由懷疑最高領導人要搞家族政治，把共產黨政權變成家族政權，將黨天下變成家天下。可以預料，如果最高領導人發出了這種政治信號，無疑把自己和第一夫人往火上烤，不出多時，這個政權一定垮台。

再從現實看，彭夫人要在三中全會入局，面臨程序難題。彭不是中央委員，她要先解決這個身份，而中央委員是由黨代會選舉的，不是中央全會決定的，過不了這關也就不可能當選政治局委員。所以這是個偽話題，但之所以流傳，一是最高領導人的權力太大，讓人誤以為他要做什麼事都可以；二是高層政治的不透明。然不管怎樣，只要對中共歷史有了解，有一絲的正常思維，就不會作出讓夫人走進政治權力中心的下策。

現有跡象也看不到這點。事實上，丈夫若有心讓夫人品嘗權力滋味，不會現在還是一個軍委考評委專職委員，從彭2017年任政治工作部評審委高級委員起，7年過去，恐怕該把她放在一個重要得多的位子才對。顯然，最高領導人也就是讓她在這個位子，有限參與對軍隊干部的選拔考核，替他對軍隊人事把把關，他是不會讓她成為第二個「毛夫人」的，這只會無事生非，掀起不應有的政治巨浪。

鄧聿文為政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜志共同主編。

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