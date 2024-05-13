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陸外交部：中美將於14日舉行人工智能政府間對話首次會議

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中美將於14日在瑞士日內瓦舉行中美人工智能政府間對話首次會議。（美聯社）
中美將於14日在瑞士日內瓦舉行中美人工智能政府間對話首次會議。（美聯社）

大陸外交部13日傍晚發布消息稱，為落實中美元首舊金山會晤共識，經雙方商定，中美將於當地時間5月14日在瑞士日內瓦舉行中美人工智能政府間對話首次會議，就人工智能科技風險、全球治理以及各自關切的其它問題進行交流。

路透則引述美國官員的消息指出，這次會談不是促進任何形式的技術合作，也不是在任何問題上進行前沿研究合作。美國的技術保護政策沒有商量餘地。

美國官員表示，中國大陸在民用、軍事和國家安全領域快速部署人工智能，損害美國及其盟友的安全，會談將使華盛頓能夠直接表達擔憂。

報導稱，美國國務院已敦促中國和俄羅斯做出和美國類似的聲明，即只有人類而絕非人工智能作出部署核武的決定。 美國總統拜登政府一直尋求與中國就一系列問題進行接觸，以減少彼此誤解。國務卿布林肯和大陸外長王毅4月曾在北京討論人工智能議題，並同意就該問題進行首次正式雙邊會談。

美國 舊金山

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