聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸外交部：中美將於14日舉行人工智能政府間對話首次會議
大陸外交部13日傍晚發布消息稱，為落實中美元首舊金山會晤共識，經雙方商定，中美將於當地時間5月14日在瑞士日內瓦舉行中美人工智能政府間對話首次會議，就人工智能科技風險、全球治理以及各自關切的其它問題進行交流。
路透則引述美國官員的消息指出，這次會談不是促進任何形式的技術合作，也不是在任何問題上進行前沿研究合作。美國的技術保護政策沒有商量餘地。
美國官員表示，中國大陸在民用、軍事和國家安全領域快速部署人工智能，損害美國及其盟友的安全，會談將使華盛頓能夠直接表達擔憂。
報導稱，美國國務院已敦促中國和俄羅斯做出和美國類似的聲明，即只有人類而絕非人工智能作出部署核武的決定。 美國總統拜登政府一直尋求與中國就一系列問題進行接觸，以減少彼此誤解。國務卿布林肯和大陸外長王毅4月曾在北京討論人工智能議題，並同意就該問題進行首次正式雙邊會談。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言