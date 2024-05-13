因應菲律賓聲索 中國媒體首度發布黃岩島空拍畫面

在菲律賓接連邀請外媒，將中國海警船在南海阻擋菲船補給的畫面曝光後，中國官媒央視今天首度發布黃岩島空拍畫面，並配合發布中國海警在黃岩島海域展開常態化訓練的訊息及相關畫面，而畫面中可見到1艘海警船及4艘中國漁船。

同在今天，中國外交部發言人汪文斌也否認菲律賓指中方在南沙群島仙賓暗沙展開填海造陸，並聲稱菲方對中方的指責「毫無根據，純屬造謠」。

根據央視發布的文字敘述及畫面，中國海警在「我黃岩島海域，開展常態化訓練」，訓練的內容是海上救生，模擬「多艘中國漁船在黃岩島海域作業，中國海警定期開展海上救生訓練，保障來往船隻上人員安全」。

畫面顯示，參與演練的是中國海警船「川山艦」，模擬黃岩島海域發現「有人落水」，船員要求「過往船舶加強觀察」，「川山艦」隨即啟動救生程序，放下救生艇，數名海警人員同時登艇，將救生艇開往人員「落水處」，並將「落水」的假人撈起並展開急救。

除上述演練畫面外，央視還首度發布黃岩島的空拍畫面

，顯示空拍機從遠處穿過雲層，俯瞰隱沒在水面下但輪廓清晰可見的黃岩島環礁。接著是分別在水面上及水面下近距離拍攝的珊瑚礁。同時，畫面中還出現了1艘中國海警船，以及包括「粵湛漁08029」漁船在內的4艘中國漁船，行駛在黃岩島的環礁外圍。

央視在文字敘述中還形容，「美麗的黃岩島伴隨著潮起潮落，呈現出不同的景色。潮起時碧波蕩漾，如一顆明珠鑲嵌在南海上」，「獨家近瞰『中國黃岩島』的壯麗風光」。

至於菲律賓指控中國在仙賓暗沙（Sabina Shoal，中國稱「仙賓礁」）展開填海造陸，汪文斌聲稱，菲方對中方的指責「毫無根據，純屬造謠」。近一個時期，菲方「多次散布謠言，蓄意抹黑中方，試圖誤導國際社會」，這種行徑是徒勞的。

汪文斌說，中方敦促菲方停止發表不負責任的言論，直面事實，盡快回到通過談判協商，妥處涉海分歧的正軌。

菲律賓海岸防衛隊南海問題發言人塔瑞耶拉（JayTarriela）日前表示，仙賓暗沙出現「小規模填海」景象，而中國是「最有可能的行為者」。

塔瑞耶拉指出，一艘菲律賓船隻已在仙賓暗沙停泊，以「確認並記錄沙洲被傾倒珊瑚碎片」的狀況，菲律賓海岸防衛隊並計劃長駐仙賓暗沙。而當地海域數十艘中國船隻的存在「令人擔憂」，其中包括研究船及海軍船隻。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）的辦公室透過聲明指出，菲律賓海岸防衛隊已派一艘船至南海「監控中國建造『人工島嶼』的所謂非法活動」，且還有另外兩艘船在該區域輪流部署。