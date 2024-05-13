聽新聞
test
0:00 / 0:00
福建海峽論壇6月15日登場 主題為擴大民間交流
由兩岸相關機構共同主辦的第16屆海峽論壇將於6月15日登場。本屆論壇以「擴大民間交流，深化融合發展」為主題，除主論壇外，還將舉辦基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流等四大板塊活動。
在去年第十五屆海峽論壇上，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧宣布，中共中央、國務院制定了《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》。
王滬寧去年在會上致詞時還表示，兩岸關係發展根基在民間、動力人民，交流合作成果惠及兩岸同胞。兩岸關係和平發展是維護台海和平穩定、促進共同發展、造福兩岸同胞、通往民族復興的正確道路。
福建海峽論壇號稱是兩岸民間交流最大平台，但民進黨政府則其視為中共對台統戰活動。今年論壇舉辦時間剛好是賴清德就職後不久，台灣方面將有哪些人士出席是外界關注的重點之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言