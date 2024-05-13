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福建海峽論壇6月15日登場 主題為擴大民間交流

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
今年海峽論壇將於6月15日在廈門登場，圖為去年海峽論壇上的文藝表演。（新華社）
今年海峽論壇將於6月15日在廈門登場，圖為去年海峽論壇上的文藝表演。（新華社）

由兩岸相關機構共同主辦的第16屆海峽論壇將於6月15日登場。本屆論壇以「擴大民間交流，深化融合發展」為主題，除主論壇外，還將舉辦基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流等四大板塊活動。

在去年第十五屆海峽論壇上，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧宣布，中共中央、國務院制定了《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》。

王滬寧去年在會上致詞時還表示，兩岸關係發展根基在民間、動力人民，交流合作成果惠及兩岸同胞。兩岸關係和平發展是維護台海和平穩定、促進共同發展、造福兩岸同胞、通往民族復興的正確道路。 

福建海峽論壇號稱是兩岸民間交流最大平台，但民進黨政府則其視為中共對台統戰活動。今年論壇舉辦時間剛好是賴清德就職後不久，台灣方面將有哪些人士出席是外界關注的重點之一。

中共 海峽論壇 福建

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