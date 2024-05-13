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陸海警黃岩島展開常態化訓練 模擬海上有人員落水

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸海警近日在黃岩島海域進行海上救生訓練。（圖／截自《玉淵譚天》影片）
大陸海警近日在黃岩島海域進行海上救生訓練。（圖／截自《玉淵譚天》影片）

央視新聞旗下新媒體《玉淵譚天》13日上午發布消息稱，近日，中國海警在黃岩島海域成功開展了海上救生訓練。多艘中國漁船在黃岩島海域作業，中國海警定期開展海上救生訓練，保障來往船隻上人員安全。

報導並未說明這次訓練的具體時間，根據《玉淵譚天》發布的影片，這次訓練模擬海上有人員落水，中國海警「川山艦」立刻啟動救生流程。中國大陸與菲律賓均宣稱擁有黃岩島主權，兩國近期針對黃岩島的爭端與摩擦有加劇之勢。

今年春節假期，大陸指控菲律賓數艘船隻多次「非法侵闖」黃岩島鄰近海域，中國海警「依法」對其採取航路管制、外逼驅離措施。

中國海警局早前再度指控，菲律賓4410海警船、3004公務船4月30日不顧中方一再勸阻和警告，「執意侵闖」中國黃岩島鄰近海域。「中國海警依法採取跟監外逼、水炮警示、攔阻管制等必要措施，對非法侵闖的菲船隻予以驅離」。

針對當前南海局勢，本月6日，大陸外交部發言人林劍在例行記者會上曾表示，如果菲方真正想緩和南海局勢，就應當立即停止「衝闖」中國南沙群島和黃岩島鄰近海域，停止向仁愛礁「非法坐灘」的軍艦運送建築物資並修建永久設施，停止在有關無人島礁非法的登礁活動，停止拉幫結派，炫耀武力，停止散布虛假信息，誤導國際社會。

南海 菲律賓 黃岩島

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