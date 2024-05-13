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中共解放軍軍官代表團明起訪日 考察自衛隊基地

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
曾中斷的中共人民解放軍20名校級軍官將從14日起訪問日本，並考察自衛隊基地。圖為2019年訪日的解放軍校級軍官訪問團。（圖／取自人民網）
曾中斷的中共人民解放軍20名校級軍官將從14日起訪問日本，並考察自衛隊基地。圖為2019年訪日的解放軍校級軍官訪問團。（圖／取自人民網）

日本共同社消息，中共人民解放軍20名校級軍官將自14日起訪問日本，並考察自衛隊基地。報導稱，20名大陸校級軍官此行將參觀防衛省、航空自衛隊小牧基地（愛知縣小牧市）、海上自衛隊舞鶴基地（京都府舞鶴市）等。

日本笹川和平財團於上周五（10日）宣布這項消息。笹川和平財團官網介紹，日中軍官交流計畫旨在透過校級軍官的互訪和交流，深化日本自衛隊和中國人民解放軍軍官間的彼此了解。這個由民間組織主導的軍事交流活動，自2001年開始主辦。 笹川和平財團旗下的「笹川日中友好基金」是最大規模的中日民間交流基金。

該交流活動因新冠疫情中斷三年後，於2023年重啟。去年7月，自衛隊代表團訪問了中國，但大陸方面取消了原定9月的訪日安排。報導稱，可能是受到了東京電力福島第一核電站處理水排放入海的影響。

截至去年3月的統計，在該計畫架構下，日本自衛隊代表團已訪華13次、總計訪員達152人；中國大陸代表團則訪日12次、總計訪員達228人。

日本 自衛隊 解放軍

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