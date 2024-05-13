南昌涉台檢察官工作室揭牌 稱為保障台企健康發展

據江西省南昌市人民檢察院檢務微信公眾平台《南昌檢察》消息，5月11日，南昌市檢察院和市委台辦舉行涉台檢察官工作室揭牌儀式，聲稱將切實發揮檢察機關和台辦的職能作用，依法平等保障台商台胞和台資台屬企業的合法權益。

《南昌檢察》指出，江西省檢察院檢委會專職委員、第六檢察部主任羅軍，江西省委台辦副主任沈兵秋，南昌市檢察院黨組書記、檢察長劉鴻斌，南昌市委台辦主任夏小蘭共同為「南昌市涉台檢察官工作室」揭牌。

揭牌儀式後，南昌還召開服務台資台屬企業健康發展座談會，夏小蘭表示，涉台檢察官工作室的成立積極回應了台商台企現實訴求，充分彰顯了省會城市檢察院秉持「兩岸一家親」理念的政治情懷、政治擔當。

羅軍則就檢察機關服務台資台屬企業健康發展提出三點要求：

一、要持續深化對依法保護台資台屬企業健康發展重要意義的認識，以高度的政治自覺、法治自覺、檢察自覺切實解決台資台屬企業最關心、最直接、最現實的利益問題，讓台資台屬企業在每一個司法案件中感受到公平正義；

二、要依法能動履行保障台資台屬企業合法權益的檢察職能，打造安全的投資環境，營造公平公正的法治環境，助力提升台資台屬企業法治意識；

三、要加強檢察機關與台辦的常態化對接聯繫協調，全省檢察機關要與全省各級台辦建立健全聯席會議、定期通報、共同調研等機制，要依法及時解決台資台屬企業涉法訴求。

羅軍稱，江西全省檢察機關將積極協同台辦以更有利舉措、更高效服務依法保護台資台屬企業合法權益，助力打造一流法治化營商環境。