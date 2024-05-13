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陸國安部：境外人員以學術合作掩護竊取安全數據

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸不斷宣傳境外人士違反大陸《反間諜法》造成數據安全風險。（圖／取自澎湃新聞）
大陸不斷宣傳境外人士違反大陸《反間諜法》造成數據安全風險。（圖／取自澎湃新聞）

大陸宣傳大陸《反間諜法》事件又一樁。大陸國家安全部5月13日在社群平台公布，一名境外人員以學術合作為掩護，蒐集、竊取中國非傳統領域安全資料。

大陸國安部在微信公眾號寫道，這名自稱X國教授的境外人員在本地人的帶領下，在中國某國家級濕地保護區、林場等地，安裝了多個所謂用於考察生態環境的 儀器設備，建立多處小型觀測試驗場，非法大量收集了中國重要自然保護區地理、氣象、生物等敏感資料。

陸國安部稱，國家安全機關根據線索，會同有關部門迅速開展工作，及時制止非法活動。X國教授對其以學術合作為掩護，蒐集、竊取中國非傳統領域安全數據的事實供認不諱。國家安全 機關會同有關部門，依法對X國教授等涉案人員進行處理。

大陸國安部指一些境外非政府組織或基金會，近年來打著「計畫調查研究」「生態治理保護」的旗號，非法採集、竊取中國重要自然保護區的地理、氣象、生物等敏感數據，給中國國家安全帶來風險隱憂。

大陸國安部指出，大陸個別生態環境領域企事業單位，在收集、儲存、處理本地生態環境相關資料的過程中存在一定失洩密風險隱患；個別生態環境資訊系統存在後門漏洞，成為境外敵對勢力竊取中國敏感涉密數據的重要攻擊目標；個別負責研發和維運該系統的第三方公司違規採集、儲存、處理生態環境相關數據，對中國生態安全造成隱患。

國安部提醒，根據大陸《反間諜法》規定，間諜組織及其代理人以外的其他境外機構、組織、個人實施或指使、資助他人實施，或境內機構、組織、個人與其相勾結實施的竊取 、刺探、收買、非法提供國家秘密、情報以及其他關係國家安全和利益的文件、資料、資料、物品，或策動、引誘、脅迫、收買國家工作人員叛變的活動屬於間諜行為。

保護區 國安 間諜

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