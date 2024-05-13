聽新聞
test
0:00 / 0:00

王毅大讚彭麗媛 引發外媒聯想

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
中國大陸國家主席習近平結束訪歐行程回到北京，大陸外交部長王毅稱頌隨行的彭麗媛「夫人外交」是此行亮點，引起外界聯想。圖為五月八日彭麗媛（右）在貝爾格勒與塞爾維亞總統武契奇夫人塔瑪拉共同參觀當地博物館，製作傳統手工藝。 （新華社）
中國大陸國家主席習近平結束訪歐行程回到北京，大陸外交部長王毅稱頌隨行的彭麗媛「夫人外交」是此行亮點，引起外界聯想。圖為五月八日彭麗媛（右）在貝爾格勒與塞爾維亞總統武契奇夫人塔瑪拉共同參觀當地博物館，製作傳統手工藝。 （新華社）

中國大陸國家主席習近平結束訪歐行程回到北京，中共中央外辦主任、大陸外長王毅形容這是一次傳承友誼、增進互信、提振信心和開闢未來之旅，他還特別提到，隨行的彭麗媛「夫人外交」也是此行亮點，對提升中國軟實力發揮正面作用。王毅罕見大讚「夫人外交」，引發聯想。

據大陸外交部發布，王毅點出「夫人外交」是習近平此訪的亮點，指出彭麗媛陪同習出席二十多場活動，並與三國領導人夫人進行友好交流，與當地婦女、學生親切互動，鼓勵他們多學習中文、了解中國。此外彭麗媛也受邀訪問聯合國教科文組織總部，接受擔任教科文組織促進女童和婦女教育特使十周年榮譽證書。

法廣報導，王毅的政治嗅覺向來極其敏銳，曾被認為頗有外交風度的他在習近平掌權後開始變得相當強硬，更被視為「戰狼外交」創始人。當時便有分析認為這是王毅精準掌握到「上意」的表現。如今王毅盛讚彭麗媛的「軟實力」，不禁讓外界揣測，王毅或預感到彭在中共黨內地位正在不可阻擋地提升，於是提前「鳴鑼開道」？

報導提到，近來關於彭麗媛可能要進入政治局的猜測也越來越多，與彭越來越常高調露面，前往地方「視察」有重大關係。

就在彭麗媛陪同習近平到達法國當天，香港星島日報報導，彭麗媛的新軍職疑似曝光。一張彭麗媛以「中央軍委幹部考評專職委員」身分出現的照片在社群媒體上熱傳。據悉中央軍委幹部考評委員會成立於二○一六年，該委員會對中共軍隊人事任命擁有話語權。

在彭麗媛隨習近平出訪期間，法國知名時尚雜誌「費加羅夫人」刊出長文，形容彭是耀眼的第一夫人。報導還說，當她決定結束歌唱生涯時，她的日常生活發生根本性的變化，又指她「一直對政治有興趣」。

彭麗媛 王毅 習近平

延伸閱讀

王毅總結習近平訪歐提「夫人外交」 引發聯想

王毅盛讚彭麗媛「夫人外交」魅力 稱其增強外界對華好感度

繼塞爾維亞後 習近平訪匈牙利鞏固歐盟友邦關係

王毅與蒙迪諾會談：中方願做阿根廷長期可靠合作夥伴

相關新聞

磋商中日韓峰會 韓外長今訪北京

南韓外交部長趙兌烈今天啟程訪問北京，預計今天與大陸外交部長王毅舉行會談，將就中韓關係、供應鏈合作、北韓核問題及預定月底舉...

王毅大讚彭麗媛 引發外媒聯想

中國大陸國家主席習近平結束訪歐行程回到北京，中共中央外辦主任、大陸外長王毅形容這是一次傳承友誼、增進互信、提振信心和開闢...

陸駐印大使履新 稱兩國邊境可控

中國大陸外交部前部長助理徐飛洪於當地時間十日抵達印度，履新北京駐印度大使職務，宣告該職務結束長達一年半的空缺。徐飛洪行前...

大陸駐印尼大使陸慷將離任 拜會印尼準總統普拉伯沃

曾任中國大陸外交部發言人，現任大陸駐印尼大使陸慷即將離任，據大陸駐印尼大使館發布，陸慷12日辭行拜會了印尼當選總統普拉伯...

南韓外長明訪陸 環時：中日韓峰會將是韓外交「糾偏」試金石

時值南韓外交部長趙兌烈將於5月13日啟程至大陸訪問之際，大陸官媒《環球時報》指，「中日韓峰會將是南韓外交『糾偏』試金石」...

為「願榮光歸香港」頒臨時禁制令 香港律政司促谷歌下架該歌曲

香港法庭日前就歌曲「願榮光歸香港」頒布臨時禁制令，禁止在分裂國家等4個意圖下傳播。但目前在搜尋引擎谷歌（Google）仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。