王毅大讚彭麗媛 引發外媒聯想

中國大陸國家主席習近平結束訪歐行程回到北京，中共中央外辦主任、大陸外長王毅形容這是一次傳承友誼、增進互信、提振信心和開闢未來之旅，他還特別提到，隨行的彭麗媛「夫人外交」也是此行亮點，對提升中國軟實力發揮正面作用。王毅罕見大讚「夫人外交」，引發聯想。

據大陸外交部發布，王毅點出「夫人外交」是習近平此訪的亮點，指出彭麗媛陪同習出席二十多場活動，並與三國領導人夫人進行友好交流，與當地婦女、學生親切互動，鼓勵他們多學習中文、了解中國。此外彭麗媛也受邀訪問聯合國教科文組織總部，接受擔任教科文組織促進女童和婦女教育特使十周年榮譽證書。

法廣報導，王毅的政治嗅覺向來極其敏銳，曾被認為頗有外交風度的他在習近平掌權後開始變得相當強硬，更被視為「戰狼外交」創始人。當時便有分析認為這是王毅精準掌握到「上意」的表現。如今王毅盛讚彭麗媛的「軟實力」，不禁讓外界揣測，王毅或預感到彭在中共黨內地位正在不可阻擋地提升，於是提前「鳴鑼開道」？

報導提到，近來關於彭麗媛可能要進入政治局的猜測也越來越多，與彭越來越常高調露面，前往地方「視察」有重大關係。

就在彭麗媛陪同習近平到達法國當天，香港星島日報報導，彭麗媛的新軍職疑似曝光。一張彭麗媛以「中央軍委幹部考評專職委員」身分出現的照片在社群媒體上熱傳。據悉中央軍委幹部考評委員會成立於二○一六年，該委員會對中共軍隊人事任命擁有話語權。

在彭麗媛隨習近平出訪期間，法國知名時尚雜誌「費加羅夫人」刊出長文，形容彭是耀眼的第一夫人。報導還說，當她決定結束歌唱生涯時，她的日常生活發生根本性的變化，又指她「一直對政治有興趣」。