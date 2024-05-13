磋商中日韓峰會 韓外長今訪北京

南韓外交部長趙兌烈今天啟程訪問北京，預計今天與大陸外交部長王毅舉行會談，將就中韓關係、供應鏈合作、北韓核問題及預定月底舉行「中日韓峰會」進行磋商。不過趙兌烈人還沒到北京，中共官方媒體環球時報透過社評，直言韓方近年追隨美日介入台灣和南海問題，這次峰會為南韓提供了外交「糾偏」（指改正）的機會，頗有先放話的意味。

本月初，日韓媒體接連引述官方訊息報導，中日韓三國正就預計五月廿六日至廿七日在首爾舉行的三國領導人峰會進行最後協調，這將是時隔四年五個月後，三國再度舉行峰會。不過北京方面尚未證實峰會的安排。

趙兌烈應王毅邀請，十三至十四日訪問北京。韓方指出，趙兌烈預計十三日與王毅舉行雙邊會談，就如何強化雙邊關係、兩國供應鏈合作，以及北韓核問題等朝鮮半島局勢、共同關心的國際議題交換意見，並協調月底的中日韓三方峰會。

這是今年二月上任的趙兌烈首次與王毅會面，也是南韓外長自二○一七年十一月後，時隔六年半再次訪問北京。上一次中韓外長面對面會談，是去年十一月於釜山舉行。

針對中日韓峰會，有日韓媒體報導，日韓兩國將在峰會上敦促北京對平壤發揮影響力，峰會也可能觸及美日韓安保合作等敏感議題。

在中韓外長會談前夕，中共官媒環球時報刊發社評，直言南韓本屆政府上台以來，以「價值觀外交」為旗號，在對外政策上拉緊韓美同盟，倚靠美日展現對北韓的強硬姿態，在對中關係上向一些地區「小圈子」靠攏，追隨美日介入台灣和南海問題，這次三國峰會為南韓提供了外交「糾偏」的機會，若南韓想要藉此次峰會推動中韓關係走出低谷，還需展現更多誠意和實際行動。

不過該社評也認為，中日韓高層對話的重啟，不僅能為三國合作注入久違的政治動能，也將有助於打破一些國家的陣營對抗迷思，拂去東北亞上空籠罩的「新冷戰」烏雲。

此前有意見認為，韓中政府可能藉這次機會，推進大陸國家主席習近平與南韓總統尹錫悅的雙邊會談。

這次會談對北韓議題的討論也受到關注。韓媒亞洲經濟指出，中方繼去年十月強制將境內約五百名脫北者送回北韓後，上月又傳出送還兩百人，趙兌烈可能在會談中重申「反對強制送還脫北者」的立場。

上次中日韓峰會是二○一九年底於大陸四川成都召開，當時出席的分別為時任大陸國務院總理李克強、日本首相安倍晉三和南韓總統文在寅。本次峰會預計由現任大陸總理李強、日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅與會。