陸駐印大使履新 稱兩國邊境可控

中國大陸外交部前部長助理徐飛洪於當地時間十日抵達印度，履新北京駐印度大使職務，宣告該職務結束長達一年半的空缺。徐飛洪行前受訪表示，他將聯繫印度各界朋友，真誠地增進雙方理解與信任，努力恢復各領域交流與合作，為中印關係的健康穩定發展創造有利條件。

據大陸駐印度大使館官網發布，徐飛洪履新前接受中印媒體聯合專訪時提到，二○二○年六月發生邊境事件後，中方同印方保持外交和軍事管道溝通，兩軍已在邊界西段四個點位實現脫離接觸，中印邊境局勢總體穩定可控，邊境地區和平安寧。

徐飛洪表示，中方願同印方一道努力，互相照顧彼此關切，透過對話協商早日就有關具體問題達成雙方都能接受的方案，推動此輪事態盡快結束。

徐飛洪強調中印是彼此發展機遇，不是威脅。他援引大陸國家主席習近平和印度總理莫迪曾作出兩國是合作夥伴，而非競爭對手的重要判斷，達成中印互為發展機會、互不構成威脅的重要共識，應成為指導兩國關係發展方向的基本遵循。中方認為中印關係非某一單一議題或領域能夠定義，「邊界問題不是中印關係的全部」。

現年六十歲的徐飛洪曾任大陸外交部部長助理，在前任駐印大使孫衛東二○二二年離任後，北京駐印大使持續懸空，是兩國一九七六年起互派大使以來出缺最久的一次，長達十八個月。孫衛東目前是大陸外交部副部長。