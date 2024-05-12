南韓外長明訪陸 環時：中日韓峰會將是韓外交「糾偏」試金石

時值南韓外交部長趙兌烈將於5月13日啟程至大陸訪問之際，大陸官媒《環球時報》指，「中日韓峰會將是南韓外交『糾偏』試金石」，若南韓想要藉此次三國峰會推動中韓關係走出低谷，還需展現更多的誠意和實際行動，為雙邊對話創造更有利的政治環境和社會氛圍，才能確保這次高峰會達到預期的目的。

環球時報11日發出社評表示，南韓尹錫悅政府上台以來，打著「價值觀外交」旗號，在對外政策拉緊韓美同盟、改善韓日關係，倚靠美日展現對北韓的強硬姿態。而在對中關係上，本屆政府「短視化」，僅向地區「小圈子」靠攏，「追隨美日介入台灣和南海問題」。

文章認為，自從去年擔任中日韓合作輪值主席國以來，韓方對重啟中日韓高層對話表現出「積極」意願。去年中日韓外長會時隔四年多在釜山舉行，三方重申合作共識，並同意為中日韓領導人會議創造條件，做好籌備工作。這次會議為推動三國合作重回正軌邁出關鍵一步。此後，三方一直在協調領導人會議的時機，進入新一年後韓方也繼續承擔起主席國重任，同中日保持溝通。

文章回顧中日韓合作過往指出，今年是中日韓合作啟動25周年的重要年份，不過令人遺憾的是，自2019年12月在成都召開第八次會議後，中日韓領導人會議已中斷四年半。期間三國合作舉步維艱，正是東北亞地區錯綜複雜的國家關係與地緣矛盾的真實寫照。

文章提到，去年以來，隨俄烏衝突延宕，美國加速推動遏止布局，朝鮮半島局勢持續緊張，東北亞地區陣營對抗苗頭初顯。「中日韓高層對話的重啟，不僅能為三國合作注入久違的政治動能，也將有助於打破一些國家的陣營對抗迷思，拂去東北亞上空籠罩的『新冷戰』陰雲。」

此外，文章強調，「這次高峰會也為南韓政府提供外交『糾偏』的難得機會」，畢竟同中方的雙邊互動是這次高峰會的一大看點。環球時報提醒，南韓想要藉此次三國峰會推動中韓關係走出低谷，還需展現更多的誠意和實際行動，為雙邊對話創造更有利的政治環境和社會氛圍，才能確保這次高峰會達到預期的目的。

文章稱，在美國竭力誘拉的背景下，不可否認，南韓部分政界人士對中國的戒心和競爭意識上升，追隨美日的「中國威脅論」、附和「倚美制華」思維，給南韓理性全面地處理中韓關係造成困擾。不過，中韓畢竟是搬不走的近鄰，客觀事實永不會改變。

文章表示，中韓建交30多年，已成為利益高度融合、產供鏈高度互嵌的合作夥伴，加強各層級對話維護雙方合作大局，是雙方共同需求所在。「要穩定並發展中韓關係，還需要雙方始終錨定友好合作的大方向，這對雙方來說是必須做好的必答題，而非選答題。」