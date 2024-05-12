時隔約一年…大陸港澳辦主任明起考察澳門 調研社會經濟發展

澳門政府今天表示，中國國務院港澳辦主任夏寶龍明天起考察澳門7天，調研了解當地社會和經濟的最新發展情況。

香港01報導，這是夏寶龍時隔約一年再度赴澳門考察調研。澳門行政長官賀一誠表示，特區政府將作出妥善安排，確保考察調研工作取得圓滿成功。

夏寶龍今年2月也曾考察香港7天，行程結束後並未隨即到澳門調研。他去年5月23至26日曾經考察澳門，今年考察逗留時間較去年多了3天。

報導表示，夏寶龍去年考察澳門期間曾「與一批愛國愛澳人士飲茶」，又與賀一誠及特區行政、立法、司法機構主要負責人座談。

夏寶龍當時對澳門特區發展提出6點要求，包括：在全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針上展現更大作為；二、在維護國家安全上展現更大作為；三、在加強「愛國愛澳」力量建設上展現更大作為；四、在推動澳門經濟適度多元發展上展現更大作為；五、在做好橫琴開發上展現更大作為；六、在提升全面治理能力和管治水準上展現更大作為。