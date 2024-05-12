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陸委會報告：中共海軍建軍75週年 少子化趨勢成考驗

中央社／ 台北12日電

陸委會釋出最新大陸與兩岸情勢簡報。報告內容提到，中共海軍建軍75週年，籌辦艦船開放等活動展現親民，推估這與中國少子化趨勢有關，盼加強軍民互動達到人才招募目標。

大陸委員會（陸委會）釋出最新一波委外撰寫的大陸與兩岸情勢簡報，「中共海軍建軍75週年與近期發展」一文內容作出上述表示。

報告表示，今年為中共海軍建軍75週年，中共在青島開放參觀艦艇052D與其他輔助艦隻，也與沿海城市合作擴大紀念活動；另還舉辦西太平洋海軍論壇，可見共軍除了軍備進步外，也積極地運用海軍作為國際交流工具。

中共首次開放國際媒體參訪中共海軍潛艦學院，另配合一艦一城市開放計畫，在青島、上海和其他多個城市舉行軍營開放活動，顯示中共期望透過活動達到「全民國防」目的，推估這也與少子化趨勢有關，如何藉由軍艦開放、軍民互動以強化招募，正是目前中共必須面對的課題。

報告提到，中共海軍在海外基地與艦隊航行規模上仍與美國有段距離，除了艦隊數量與作戰實力外，中共也開始多方運用海軍作為國家實力的展現，除了繼續執行亞丁灣護航任務外，也與俄羅斯進行海上聯合軍演，或與他國進行海上多邊聯合軍演，以及推動軍火外交。

在海軍外交概念中，常出現砲艦外交（Gunboat diplomacy）、展示國旗（showing the flag）兩大概念。中共對台灣常以砲艦外交方式達到逼迫、武嚇目的；在周邊海域則是使用展示國旗方式，使軍艦或執法公務船在特定海域出沒，期望建立區域已被中共所控制的事實。

這也是為什麼以美國為首等國家不斷地透過軍艦航行通過台灣海峽方式以表達自身立場，現在的軍事力量不只是在作戰時發揮作用，在平時是國家表達立場與意志的工具，這也是中共海軍現在所扮演的角色。

中共 海軍 軍艦

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