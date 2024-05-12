王毅總結習近平訪歐提「夫人外交」 引發聯想

中國外長王毅總結中國國家主席習近平訪歐行程時，特別提到「夫人外交」是此訪的「亮點」，稱習的夫人彭麗媛的「魅力外交」提升中國軟實力，加上此前傳出彭擔任中央軍委幹部考評委員，引發外界對彭在中國政治上角色的聯想。

新華社11日報導，習近平於5日至10日訪問歐洲3國，行程結束之際，王毅向隨行記者介紹此訪情況。

當中王毅提到，「夫人外交是此次訪問的亮點。」彭麗媛陪同習近平出席20多場活動，並與3國領導人夫人展開友好交流，與當地婦女、學生親切互動，鼓勵他們更多學習中文、了解中國。

王毅說，彭麗媛還應邀訪問聯合國教科文組織總部，接受擔任教科文組織促進女童和婦女教育特使10週年榮譽證書。「彭麗媛的魅力外交對增強外國民眾對中好感度、提升中國軟實力發揮了積極作用。」

王毅特別提到「夫人外交」，引發外界對彭麗媛在中國政治上角色的聯想。

據中國媒體報導，近期彭麗媛頗為活躍，包括今年1月彭麗媛在北京單獨會見烏茲別克總統夫人米爾濟約耶娃，當時米爾濟約耶娃是陪同丈夫烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）對中國進行國是訪問。

今年3月底彭麗媛以世界衛生組織結核病/愛滋病防治親善大使的身分到湖南長沙調研基層結核病防治工作，中國國家衛生健康委副主任、國家疾控局局長王賀勝，湖南省委常委、常務副省長張迎春也有參加調研活動。

香港媒體星島日報5月初報導，社群媒體流傳彭麗媛在軍隊活動的相片，並附有說明：「中央軍委幹部考評委員會專職委員彭麗媛來校調研高層次人才隊伍建設」，疑似是彭麗媛獲委任為中央軍委幹部考評委員，但迄今官方未有公布。

資料顯示，中央軍委幹部考評委員會成立於2016年，被稱為「全面深入貫徹軍委主席負責制，確保精準科學選人用人的重要舉措，是適應領導指揮體制改革，提升選人用人公信度、權威性的新探索。」

彭麗媛是著名軍旅歌唱家，少將軍銜，曾任總政歌舞團團長、解放軍藝術學院院長。軍隊體制改革之後，軍藝併入國防大學，她卸任院長後，在軍隊職務不詳。