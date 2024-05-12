陸外交部駐澳門公署批美國會報告：斷章取義、堅決反對

美國國會中國委員會近日發布2023年度報告指，大陸對人權系統性侵犯的作為未歇，部分內容還提到澳門接受聯合國人權事務委員會審議事宜及修改國安法等問題。澳門政府12日回應稱，相關言論是斷章取義，堅決反對。大陸外交部駐澳門公署發言人也批評，有關意見斷章取義歪曲事實，令人不齒，要求美國立即停止干預澳門事務和中國內政。

中國大陸外交部駐澳門特派員公署發言人發布的新聞稿指出，美方發表所謂年度報告，攻擊抹黑特區人權和法治狀況，對特區修訂國安法說三道四，粗暴干預澳門事務及中國內政，外交部駐澳門公署發言人對此表達強烈不滿、堅決反對。

該發言人強調，有關報告無視聯合國人權事務委員會對澳門人權狀況的肯定，無視澳門長期繁榮穩定、人民安居樂業的事實，「對有關結論性意見斷章取義，歪曲事實、混淆視聽，令人不齒！」

新聞稿並奉勸美方收起傲慢姿態，攬鏡自照，多反省和悔改自身粗暴執法、侵犯人權的斑斑劣跡，立即停止干預澳門事務和中國內政。

澳門政府網站消息，澳門新聞局也發出新聞稿表示，美國「國會－行政部門中國委員會」日前發表所謂2023年度報告，其中部分內容就澳門接受聯合國人權事務委員會審議事宜以及修改國安法問題進行「不實指責」，特區政府對此表示堅決反對。