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陸委會報告：美國新政府上台前 美中台關係穩定發展

中央社／ 台北12日電

陸委會釋出最新大陸與兩岸情勢簡報。報告內容提到，美中台關係近期穩定發展，美新政府上台前不會有大轉變；對岸持續透過灰色地帶作戰企圖改變台海現狀，製造台灣內部矛盾。

大陸委員會（陸委會）釋出最新一波委外執行的大陸與兩岸情勢簡報，「近期美中台關係觀察：穩定發展的結構」一文內容作出上述表示。

報告提到，美中台關係近期相對穩定發展，推估在美國新政府上台前，不會有太大轉變。可預期總統當選人賴清德將在總統蔡英文「四個堅持」路線下，繼續與美國和民主國家盟友維持良好關係，賴清德也已多次提及「維持現狀」。

美國、中國兩大強權處於穩定的競爭關係，雙方在軍事、外交、經濟等領域相互競爭、對抗；兩國關係現也處於穩定的「控管」狀態。美國政壇內部對台灣、中國的態度大方向一致，認同對台友善，也認同與中國競爭的必要性。

報告指出，在短期內，中國對美國、台灣的政策不會有大幅度改變，美中關係有些和緩，不過挑戰美國的態勢沒有改變。中國對台持續操作法律戰、輿論戰、心理戰，透過灰色地帶作戰和兩手策略企圖改變台海現狀，製造台灣內部矛盾。

中國沒有動機改善與執政黨的關係，只是不斷地拋出難題，台灣民怨在外部威脅下累積，這是其所樂見的景象；民眾將中國對台作為歸咎於執政黨「不願意溝通」，這正是中國期待的輿論走向，中國對台輿論戰、法律戰、心理戰不會停歇。

報告結論強調，台美、美中或兩岸關係的整體發展將延續先前堆疊成果。台美關係深化發展，推展國安、外交、軍事等領域合作；美中關係邁入相對緩和期，以避免衝突為核心，美國也持續地重振（revitalize）國際同盟合作，以多邊關係作為抗衡中國。

台灣將成為更多國家的國會議員訪問地，表達對於民主自由價值的提倡；中國不會放棄統一台灣的目標，可預見未來各項統戰作為、軍事或準軍事的衝突與脅迫，這將是台灣國安團隊應變能力和全體國民意志的考驗。

國安 美國

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