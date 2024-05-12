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習近平談學校思政課 要培養讓黨放心的時代新人

中央社／ 台北12日電

新華社報導，中共總書記習近平近日對學校思政課建設作出指示，稱在新時代征程上，思政課建設面臨新形勢新任務，要「培養更多讓黨放心、愛國奉獻、擔當民族復興重任的時代新人」。

新華社11日報導，新時代學校思政課建設推進會11日在北京召開，會上傳遞了習近平對學校思政課建設的指示。

習近平指出，在新時代征程上，思政課建設面臨新形勢新任務，必須有新氣象新作為。要堅持思政課建設與黨的創新理論武裝同步推進，構建以新時代中國特色社會主義思想為核心內容的課程教材體系，深入推進大中小學思想政治教育。

他又指，思政課要以中國特色社會主義取得的「舉世矚目」成就為內容支撐，以中華優秀傳統文化、革命文化和社會主義先進文化為力量根基，把道理講深講透講活，並要著力建設一支政治強、情懷深、思維新、視野廣、自律嚴、人格正的思政課教師隊伍。

習近平又表示，各級黨委（黨組）要把思政課建設放上重要議程，各級各類學校要自覺擔起主體責任，「努力培養更多讓黨放心、愛國奉獻、擔當民族復興重任的時代新人。」

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席會議並講話。丁薛祥表示，要牢牢把握教育的政治屬性、戰略屬性、民生屬性，把思政課建設作為黨領導教育工作的重中之重。

他又指，要推動黨的創新理論最新成果入腦入心，豐富思政課教學內容，講好新時代故事，推動學生更好了解國情民情，堅定理想信念。

中共中央政治局去年5月進行主題為「建設教育強國」的第5次集體學習，當時習近平提到，要推進「大中小學思想政治教育一體化建設」，強化思政教育。

習近平

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