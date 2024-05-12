快訊

漲電價又特赦扁拆彈 蔡賴重回最和諧關係 英系得自尋出路

公幼師人力不足委外課留成趨勢？ 家長憂照顧品質

新北祖孫3屍在屋內竟有水族館員工入內洗魚缸 魚全死光還發出惡臭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王毅盛讚彭麗媛「夫人外交」魅力 稱其增強外界對華好感度

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國家主席習近平結束這次歐洲行後，中共外交部長王毅盛讚陪同出訪的彭麗媛所展現的「夫人外交」魅力。（路透）
大陸國家主席習近平結束這次歐洲行後，中共外交部長王毅盛讚陪同出訪的彭麗媛所展現的「夫人外交」魅力。（路透）

大陸國家主席習近平5月5日至10日對法國、塞爾維亞、匈牙利三國進行國事訪問。行程結束後，中共外交部長王毅11日向隨行記者說明此訪成果時，罕見地大讚陪同習近平出訪的彭麗媛所展現的「夫人外交」魅力，再度引發外界對彭麗媛未來在中共官場角色的關注。

根據大陸外交部官網11日發布的新聞稿，王毅形容，習近平此行「五天六晚，三國四地，30多場活動環環相扣，雙多邊結合，政經文兼顧」。

王毅稱，習近平這次出訪歐洲，「國內外輿論高度關注、持續熱議，普遍認為訪問亮點頻出，精彩紛呈，戰略意義和深遠影響遠超雙邊範疇，展現了中國特色大國外交的積極進取，彰顯了習近平主席作為大國領袖的擔當和魅力」。

更值得關注的是，王毅還特別提到，「夫人外交」是習近平此次訪問的亮點。他表示，彭麗媛陪同習近平出席20多場活動，並同往訪三國領導人夫人開展友好交流，同當地婦女、學生親切互動，鼓勵他們更多學習中文、了解中國。

彭麗媛同時應邀訪問聯合國教科文組織總部，接受擔任教科文組織促進女童和婦女教育特使十周年榮譽證書。

王毅說，「彭麗媛教授的魅力外交對增強外國民眾對華好感度、提升中國軟實力發揮了積極作用。」

彭麗媛當地時間5月9日上午應邀與匈牙利總統舒尤克夫人納吉共同參觀布達王宮並茶敘。（新華社）
彭麗媛當地時間5月9日上午應邀與匈牙利總統舒尤克夫人納吉共同參觀布達王宮並茶敘。（新華社）
當地時間5月6日下午，大陸國家主席習近平夫人彭麗媛在法國總統馬克龍夫人碧姬陪同下觀奧賽美術館。（新華社）
當地時間5月6日下午，大陸國家主席習近平夫人彭麗媛在法國總統馬克龍夫人碧姬陪同下觀奧賽美術館。（新華社）
當地時間5月8日上午，彭麗媛在塞爾維亞總統武契奇夫人塔瑪拉陪同下參觀塞爾維亞國家博物館，並嘗試塞爾維亞毛氈球製作。（新華社）
當地時間5月8日上午，彭麗媛在塞爾維亞總統武契奇夫人塔瑪拉陪同下參觀塞爾維亞國家博物館，並嘗試塞爾維亞毛氈球製作。（新華社）

彭麗媛 王毅 習近平

延伸閱讀

習近平訪歐之行破壞團結？歐洲仍擔憂烏克蘭戰爭、廉價電動汽車

習訪歐「沒取得突破」 法媒：皇室般接待 但信任不再

匈牙利獻花女孩15年後再現 習開心比劃「當年你這麼高」

繼塞爾維亞後 習近平訪匈牙利鞏固歐盟友邦關係

相關新聞

美在菲律賓設中程飛彈 陸嚴正關切

美軍近日在菲律賓呂宋島北部部署新型的「堤豐」（Typhon）陸基中程飛彈系統，因射程範圍涵蓋大陸東部沿海重要城市、解放軍...

赴港澳「自由行」 陸再開放8城

為扶助香港經濟，大陸昨天宣布再開放西藏拉薩等八個城市赴港澳「自由行」，新開放八城，以邊疆和民族地方為主，對扶助香港觀光和...

王毅盛讚彭麗媛「夫人外交」魅力 稱其增強外界對華好感度

大陸國家主席習近平5月5日至10日對法國、塞爾維亞、匈牙利三國進行國事訪問。行程結束後，中共外交部長王毅11日向隨行記者...

兩岸觀策／共軍軍校裡的台廠飲水機

解放軍海軍四月下旬邀請媒體採訪海軍節的一系列活動，受邀的台灣媒體發現，解放軍潛艇學院裡的飲水機竟是台灣的品牌。此事若置換...

中巴關係受矚目！習近平致電巴拿馬總統當選人 專家這樣分析

據央視新聞報導，大陸國家主席習近平11日致電巴拿馬前安全部長穆里諾（Jose Raul Mulino），祝賀他當選巴拿馬...

用他人名義政治捐款！原「天上人間」老闆覃輝被美國驅逐出境

曾列富比士（Forbes）億萬富豪榜的大陸富豪、原「天上人間」老闆覃輝，先前以他人名義參與政治捐獻、移民欺詐和偽造身分文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。