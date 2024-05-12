王毅盛讚彭麗媛「夫人外交」魅力 稱其增強外界對華好感度

大陸國家主席習近平5月5日至10日對法國、塞爾維亞、匈牙利三國進行國事訪問。行程結束後，中共外交部長王毅11日向隨行記者說明此訪成果時，罕見地大讚陪同習近平出訪的彭麗媛所展現的「夫人外交」魅力，再度引發外界對彭麗媛未來在中共官場角色的關注。

根據大陸外交部官網11日發布的新聞稿，王毅形容，習近平此行「五天六晚，三國四地，30多場活動環環相扣，雙多邊結合，政經文兼顧」。

王毅稱，習近平這次出訪歐洲，「國內外輿論高度關注、持續熱議，普遍認為訪問亮點頻出，精彩紛呈，戰略意義和深遠影響遠超雙邊範疇，展現了中國特色大國外交的積極進取，彰顯了習近平主席作為大國領袖的擔當和魅力」。

更值得關注的是，王毅還特別提到，「夫人外交」是習近平此次訪問的亮點。他表示，彭麗媛陪同習近平出席20多場活動，並同往訪三國領導人夫人開展友好交流，同當地婦女、學生親切互動，鼓勵他們更多學習中文、了解中國。

彭麗媛同時應邀訪問聯合國教科文組織總部，接受擔任教科文組織促進女童和婦女教育特使十周年榮譽證書。