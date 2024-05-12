赴港澳「自由行」 陸再開放8城

為扶助香港經濟，大陸昨天宣布再開放西藏拉薩等八個城市赴港澳「自由行」，新開放八城，以邊疆和民族地方為主，對扶助香港觀光和零售等業，更具意義。

總計大陸開放港澳「自由行」的城市已達五十九個。

中國國家出入境管理局表示，經中國國務院批准，決定自五月二十七日起，為山西省太原市、內蒙古自治區呼和浩特市、黑龍江省哈爾濱市、西藏自治區拉薩市、甘肅省蘭州市、青海省西寧市、寧夏回族自治區銀川市、新疆維吾爾自治區烏魯木齊市，八個城市符合條件人員，簽發往來港澳「個人旅遊簽注」。即日起，有關八個城市戶籍居民以及居住證持有人，可向當地公安機關出入境部門提交申請，辦理「個人旅遊簽注」或者「團隊旅遊簽注」。簽注持有人每次在香港或者澳門逗留期限不超過七天。

官式說法的「個人旅遊簽注」，即通常說的「自由行」，最早起始於二○○三年SARS疫後經濟蕭條之際。近一年多來，香港經濟持續下行，有了國際金融中心地位等種種不利說法後，今年二月大陸宣布新增陜西西安、山東青島為港澳「自由行」城市，三月七日生效。這次再宣布一口氣開放八城。

新增八城後，大陸港澳「自由行」城市增至五十九個，包括大陸所有省會城市。同時，這次開放的都是邊遠的城市，這意味著來客都會是「過夜客」，可為香港經濟出力。

香港旅遊界極表興奮，香港旅遊促進會總幹事崔定邦說，這八個城市雖非大陸最大城市，但經濟發展強勁，相信當地人對出外旅遊的意欲和購物體驗的需求會很大。香港立法會旅遊界議員姚柏良說，這八個城市消費力很強，由於距離香港較遠，如果日後增加直航班機，相信更有利香港旅遊業。