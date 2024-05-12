美在菲律賓設中程飛彈 陸嚴正關切

美軍近日在菲律賓呂宋島北部部署新型的「堤豐」（Typhon）陸基中程飛彈系統，因射程範圍涵蓋大陸東部沿海重要城市、解放軍南海基地及台海，引起中方強烈反彈。大陸外交部副部長孫衛東近日出席中國一東協高官磋商時，表達中方的「嚴正關切」，大陸國安部則發表文章指出，美國部署中程飛彈，是唯恐天下不亂。

大陸外交部網站消息，孫衛東九日至十日率團赴印尼雅加達參加第卅次中國－東協高官磋商，會後接受記者採訪時表示，他在磋商期間就美國在菲律賓部署中導系統，「明確表達了中方嚴正關切」。

大陸國安部昨天透過微信公眾號發表「歷史與事實明證南海諸島自古以來就是中國領土」文章表示，美國操弄南海安全議題，擴大「基地准入」，上演「聯合巡航」，部署中程飛彈，強化「安保承諾」，唯恐天下不亂。

美軍四月時在第一島鏈上的菲律賓呂宋島，部署了「堤豐」飛彈系統，可搭載多種飛彈，包括射程約四百五十公里的「標準六」超音速飛彈和最大射程可達二千五百公里的「戰斧」巡航飛彈。