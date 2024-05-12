兩岸觀策／共軍軍校裡的台廠飲水機

解放軍海軍四月下旬邀請媒體採訪海軍節的一系列活動，受邀的台灣媒體發現，解放軍潛艇學院裡的飲水機竟是台灣的品牌。此事若置換，台灣軍事院校裡有大陸製產品，從校長到承辦人員大概都要記過懲處、下台謝罪。

解放軍海軍潛艇學院是共軍唯一一所潛艇大學，培育潛艇作戰指揮、航海、武器發射、水下作戰、電子、水文、水聲等各類軍事人才。潛艦是極機密的武器裝備，所有與潛艇有關的人員、軟硬體設施都需保密，重要性不言可喻。

但眼尖的台媒發現潛艇學院內飲水機清一色是台灣的「賀眾牌飲水機」，標示「賀眾上海廠」製造，與台灣賀眾牌飲水機按鈕外型相同，僅將標示改為簡體字。

台製產品進入大陸軍事重地，這至少得同時符合兩基本要件：一是台製品牌性價比高（物廉價美）得以擊敗陸製廠牌得標；二是解放軍認為台製產品沒有資安或國安風險，台製品牌可以參加競標。

弔詭的是，場景若換到台灣這邊，恐怕會鬧得天翻地覆，先別說在軍事基地，就連一般沒有機密問題的交通部、農業部等公務機關或大學院校，從無人機、網路攝影機、伺服主機、雲端服務到印表機、外殼、馬達、記憶卡等，不分是否涉及資訊傳輸，只要有一絲的「陸製」零件統統不能用，理由都是資安問題。

但台灣「禁陸令」的無限上綱也害慘自己，例如陸製無人機已是全球最成熟、最穩定且性價比最高的，因為不能採購陸製小型無人機，以致台灣各行政單位必須多花數倍的價格去購買昂貴也不好用的國外產品。

美國也是一例，去年美軍對F－35行例行性檢查，發現戰機渦輪泵內的磁鐵合金來自中國，美國防部聲稱可能違反美國採購法法案，要求暫停交付，一度影響戰力。F－35聯合專案辦公室發言人最後表示，該磁鐵不會傳送資訊或對戰機的完整性構成危害，亦不影響戰機的性能、品質和安全性。

美中對抗下，美國擔憂大陸資安入侵的問題層出不窮，例如TikTok被指有資安風險要求出售；再如大陸電動車被指可能竊取美國所有的人車道路數據，美國商務部長雷蒙多甚至稱，如果有一天三百萬輛中國汽車行駛在美國道路上，北京可讓它們同時熄火。

大陸未像美台如此理盲又不科學，大陸認為美製的iPhone、特斯拉以及波音飛機，不會將機密資料傳送回美國，也不會隨時被華盛頓關停，所以大陸境內美製產品四處可見；同樣的，大陸也不認為台製的賀眾牌飲水機內暗藏竊聽器或伺服器，會把潛艇學院裡面的機密資料傳回台灣。

大陸如果跟著美國或台灣對幹，對自己也沒有好處。大陸深知美國或台灣的產品有一定品質，儘管雙方關係不佳，但政治歸政治、經濟歸經濟，依然大量採購從零件到總裝的美國與台灣產品為其所用。

我經濟部國貿署統計，台灣去年全年出口到大陸的前三大貨品依次是積體電路（晶片），記憶體，固態非揮發性儲存裝置，這三大貨品貿易額就占出口至大陸的五成，約一千二百億美元。大陸需要、也不認為台製產品有資安或國安問題，而這些台製的晶片或記憶體恐也安裝在許多軍事裝備裡。

所謂資安或國安問題，在歐美，是為保護本土企業防止大陸產品攻城掠地的藉口；在台灣，可能還多了個反中、反紅的政治心理因素。