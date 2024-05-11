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用他人名義政治捐款！原「天上人間」老闆覃輝被美國驅逐出境

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
用他人名義政治捐款　原「天上人間」老闆覃輝被美國驅逐出境。（三聯生活周刊）
用他人名義政治捐款　原「天上人間」老闆覃輝被美國驅逐出境。（三聯生活周刊）

曾列富比士（Forbes）億萬富豪榜的大陸富豪、原「天上人間」老闆覃輝，先前以他人名義參與政治捐獻、移民欺詐和偽造身分文件等罪名，在美國達成認罪協議被判刑6個月，同意刑滿釋放後放棄綠卡。當地時間9日，覃輝被美國驅逐出境。

紐約時報中文網報導，現年56歲的覃輝過去活躍於大陸與香港商界，近年居於美國紐約。他曾是北京奢華夜總會「天上人間」的老板，也是已解散的香港娛樂公司「星美文化」的董事長。

覃輝曾在2018年以18億美元（約140.6億港元）的身家入圍富比士富豪榜。他於2019年獲得了綠卡。

2023年10月2日，他在美國曼哈頓廣場酒店的一間公寓內，以使用虛假身份證件罪名被捕，隨後被指控以他人名義參與政治捐獻、移民欺詐和偽造身份文件等罪名。

美聯社報導，法庭文件顯示，覃輝於2021年12月至2022年12月間以他人的名義向紐約市官員和國會候選人捐款1.6萬美元，以騙取綠卡和佛羅里達州駕照，並同意向那些被借用名義的人償還他們支付的政治獻金。

作為此案的一部分，覃輝承認自己在2019年提交了虛假的美國合法永久居留身分申請，謊稱自己從未使用過化名，並在居住在紐約時騙取了佛羅里達州的駕照。

富比士 紐約時報 綠卡 美國

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