中印關係急轉直下…陸駐印大使談邊境爭議 稱願雙方對話協商

中國大陸駐印度大使空缺18個月後，大陸外交部前部長助理、資深外交官徐飛洪10日抵達新德里履新。他日前接受中印媒體聯合專訪，談及讓中印關係急轉直下的邊境問題時，強調邊界問題不是中印關係的全部，並表示願與印方互相照顧彼此關切，透過對話協商早日就有關具體問題達成雙方都能接受的方案，推動此輪事態盡快翻篇。

大陸駐印度大使館10日晚間刊登徐飛洪赴印履新前的專訪內容。在大使職務長期空缺後獲任命，徐飛洪表示，他將努力增進中印兩國人民的了解與友誼，拓展兩國各領域交流與合作，推動兩國關係改善與發展。

他的任命也正值印度舉行大選之際。徐飛洪認為，大選對任何一個國家都是最重要的政治議程。他除了祝福印度大選順利舉行，也說相信印度在新一屆政府領導下，能在各方面、各領域都取得新的發展。

中印關係在2020年邊境衝突後急轉直下，印度總理莫迪日前表態指，印中關係非常重要且意義重大，應抓緊解決邊界問題。記者詢問徐飛洪，雖然大陸外交部稱「邊界問題並非中印關係的全部」但從印方角度來看，只要邊境處於「不正常狀態」，印中關係就不可能正常化的看法。

徐飛洪對此回應，中方一直認為，中印關係並非某一單一議題或領域能夠定義，而邊界問題不是中印關係的全部。他並提到2020年6月發生邊境事件後，中方與印方保持外交和軍事管道溝通，兩軍已在邊界西段4個點位實現脫離接觸，中印邊境局勢總體穩定可控，邊境地區是和平安寧的。

徐飛洪強調，中方願同印方一道努力，互相照顧彼此關切，透過對話協商早日就有關具體問題達成雙方都能接受的方案，推動此輪事態盡快翻篇。

另外，儘管中印貿易蓬勃，但印度對大陸的貿易逆差達1,000億美元，情況逐年惡化，印度政府對此亦有所警惕。徐飛洪則指貿易逆差的原因是多方面的，並表示中方瞭解印方對此關切，也從不刻意追求貿易順差。

他還提到中方多次組織貿易促進團赴印度採購，願為印方參與中國進博會、南博會、廣交會等平台提供更多便利，願意協助印度企業對接中國市場需求，挖掘更多經貿合作潛力，並喊話印方也能為大陸工商界人士赴印考察提供更多便利。

面對區域競爭下的中印關係有何展望？徐飛洪指出，中印兩國在支持多邊主義、促進世界經濟復甦、維護糧食安全、應對氣候變遷等方面擁有相近立場。兩國加強在國際區域事務中的溝通協作，將為各自和世界帶來機遇，也將為國際關係增添穩定性和正能量，對推動建構公平合理的國際秩序產生重要正面影響。