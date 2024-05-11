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美國批北京扭曲2758號決議 中國外交部官員反嗆

中央社／ 台北11日電

美國國務院亞太副助卿藍墨客日前表示，中國扭曲聯合國2758號決議以符合自身利益，

對此中國外交部官員重申一中原則，並說儘管兩岸長期對立，但中國的主權和領土絕不允許分割。

美國智庫「德國馬歇爾基金會」（German MarshallFund）4月底舉辦研討會，與會的藍墨客（MarkLambert）表示，聯合國大會1971年通過的第2758號決議處理聯合國的「中國席位」問題，只是把原本由中華民國代表轉為中華人民共和國，如此而已。

他說，如今中華人民共和國因自身利益，曲解、濫用這項決議，並與「一中原則」混為一談，更誤稱這項決議反映國際社會對「一中原則」共識，「我們需要共同反對中國對聯大2758號決議的曲解」，讓世界各國知道，他們可以保持或發展與台灣的關係。

中國媒體界面新聞10日報導，中國外交部北美大洋洲司司長楊濤於吹風會中表示，聯大2758號決議充分反映、鄭重確認一個中國原則，中華人民共和國政府理所當然完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權。

他說，由於中國內戰延續和外部勢力干涉，海峽兩岸陷入長期政治對立的特殊狀態，但中國的主權和領土從未分割也決不允許分割，台灣是中國領土的一部分的地位從未改變也決不允許改變。

楊濤反駁「台灣地位未定論」指出，如果中國的代表權不包括台灣，為什麼要驅逐「蔣介石的代表」？為什麼50多年來中國在聯合國和其他眾多國際組織中的會費比額，都將台灣的GDP計算在內？

楊濤指出，美國必須停止虛化掏空一個中國原則，中美建交45年來，之所以還在討論台灣議題，就是因為美國不斷違反一個中國原則和中美三個聯合公報，仍在干涉中國內政，阻撓中國統一。

他說，美國聲稱堅持一個中國政策，卻加上「與台灣關係法」和「對台六項保證」作為前綴、後注，這些美國單方面炮製的東西，違反一個中國原則，中方從來不予承認。

楊濤指出，從第一個與新中國建交的國家，到第183個建交國諾魯，都從政治上承諾堅持一個中國原則，並且寫入建交公報等政治文件，斷絕與台灣的「外交」關係。

今年1月諾魯與中華民國斷交，即以聯大第2758號決議及「一中原則」為藉口，但美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）當時表示，聯大第2758號決議未決定台灣地位、未排除任何國家與台灣建立外交關係，也未排除台灣有意義參與聯合國體系。

一中原則 台灣關係法 美國在台協會 聯合國

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