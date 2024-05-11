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中美新任氣候首晤 談大陸太陽能板、電池產能過剩

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美國氣候特使波德斯達（John Podesta）8至9日在華盛頓與大陸氣候變化事務特使劉振民進行首度會晤。(歐新社)
美國氣候特使波德斯達（John Podesta）8至9日在華盛頓與大陸氣候變化事務特使劉振民進行首度會晤。(歐新社)

美國氣候特使波德斯達（John Podesta）8至9日在華盛頓，與大陸氣候變化事務特使劉振民進行首度會晤。路透報導，美國國務院官員表示，雙方在會議上討論了大陸太陽能板和電池產能過剩問題，以及鋼鐵生產和煤炭發電等議題。

中美「21世紀20年代強化氣候行動工作小組」會議8至9日在華府登場。這是在去年12月COP28大會後，世界上兩個最大的溫室氣體排放國之間的首次正式會議，中美雙方討論了如何在COP29氣候大會前展開合作，以及如何在甲烷減排與森林砍伐問題合作。

美國國務院一名高級官員透露，美方在會議中明確表示，大陸向全球市場大量供應廉價太陽能板和煤炭，削弱了其他國家的清潔能源製造業。

報導指出，在劉振民訪美之際，美國太陽能製造商提交了請願書，要求拜登政府以不公平競爭為由，對四個東南亞國家的大陸工廠的太陽能零組件徵收罰款。此外，美國據報最快下周對大陸電動車、太陽能、醫療用品等戰略產業徵收新關稅。

由於這是波德斯達與劉振民今年2月雙雙接任氣候特使以來，進行首次正式雙邊會議，兩人能否維持前任密切關係，即使在中美關係緊張之際仍保有氣候領域的溝通受到關注。

美國國務院官員稱，此次會談的基調仍然是親切的，並表示兩國代表團8日在波德斯達的家中共進晚餐。

據大陸央視客戶端報導，此次中美氣候會談，雙方承諾就部署減排技術、建立或完善各自MRV體系和標準推動開展雙邊合作和能力建設，以實現在21世紀20年代期間甲烷控排或減排的目標。

此外，兩國將於5月29日至30日在加州舉辦地方合作高級別會議。雙方還計畫在COP29期間舉辦第二屆「甲烷和非二氧化碳溫室氣體高峰會」。

國務院 美國

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