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美國擬於亞太部署中程飛彈 中國國安部發文抨擊

中央社／ 台北11日電

美國擬於亞太地區部署中程飛彈，中國國安部今天表示，美國操弄南海安全議題，擴大「基地准入」，上演「聯合巡航」，部署中程飛彈，強化「安保承諾」，唯恐天下不亂。

中國國安部今天透過微信公眾號發表文章「歷史與事實明證南海諸島自古以來就是中國領土」。

這篇文章同時援引英國學者卡第（Anthony Carty）的著作「南海的歷史與主權」（The History andSovereignty of South China Sea），重申南海主權歸屬中國。

文章另抨擊美國指出，自2023年以來，美國唆令菲律賓當局及「反華政客」倚仗「美菲共同防禦條約」，違背與中國達成的大量協議和承諾，不斷在南海推進實質改變現狀的舉措。

文章說，特別是美國教唆和支持菲律賓推動所謂「南海透明化」，散布虛假訊息，開展「南海認知作戰」，在南海多點位、多主題、高頻次製造國際熱點事件，策劃渲染炒作。

文章指出，美國透過挑起陣營對抗，不斷操弄南海安全議題，擴大「基地准入」，上演「聯合巡航」，部署中程飛彈，強化「安保承諾」，唯恐天下不亂。

據韓聯社4月間報導，美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）受訪表示，美軍即將在亞太地區部署「標準六型」防空飛彈及「戰斧」巡弋飛彈，但具體時間和地點尚不宜透露。

報導指出，「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈系列射程約1600公里，新型「標準六型」（SM-6）飛彈採用主動雷達導引頭，最大射程400公里。

而美軍部署代號為「泰風」（Typhon，希臘神話中象徵風暴的妖魔巨人，又譯為堤豐）的陸基飛彈系統，可發射上述兩款飛彈。

另據紐時中文網4月30日報導，美軍擬於亞太地區部署新武器系統對付中國，並說日軍也將首次取得向美方採購的最多400枚戰斧巡弋飛彈，其中最新型可從1850多公里外攻擊地面目標或海上艦艇。

報導指出，美國另於菲律賓取得額外4個軍事基地的使用權。若華府和馬尼拉最終同意在這些基地部署攻擊性武器，美軍極可能在那裡部署戰機及先進的機動飛彈發射器。

南海 巡弋飛彈 美軍

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